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Москвичей предупредили о сильном снегопаде в конце следующей недели - РИА Новости, 04.12.2022
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Москвичей предупредили о сильном снегопаде в конце следующей недели
Москвичей предупредили о сильном снегопаде в конце следующей недели - РИА Новости, 04.12.2022
Москвичей предупредили о сильном снегопаде в конце следующей недели
Более 23 миллиметров осадков или около 40% от месячной нормы выпадет в Москве с пятницы по субботу на предстоящей неделе, сугробы в столице подрастут до 7-12... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T16:37
2022-12-04T17:13
общество
москва
погода
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Более 23 миллиметров осадков или около 40% от месячной нормы выпадет в Москве с пятницы по субботу на предстоящей неделе, сугробы в столице подрастут до 7-12 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик уточнил, что сугробы в столице подрастут с нынешних 4 до 7-12 сантиметров."В пятницу ночью -1…-6, днем 0…-5, к выходным столбики максимальных термометров устремятся к нулевой отметке, а показания барометров наконец-то вернутся в норму", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что благодаря мокрому снегу можно будет поиграть в снежки и слепить снеговика.
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
16:37 04.12.2022 (обновлено: 17:13 04.12.2022)
 
Москвичей предупредили о сильном снегопаде в конце следующей недели

Тишковец: до 40 процентов месячной нормы осадков выпадет с пятницы по субботу в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМужчина чистит дорогу от снега в Москве
Мужчина чистит дорогу от снега в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Более 23 миллиметров осадков или около 40% от месячной нормы выпадет в Москве с пятницы по субботу на предстоящей неделе, сугробы в столице подрастут до 7-12 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Самыми снежными станут пятница и ночь на субботу. На Москву выпадет более 23 миллиметров осадков или около 40% от месячной нормы, благодаря чему землю хорошо припорошит снегом", - рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что сугробы в столице подрастут с нынешних 4 до 7-12 сантиметров.
"В пятницу ночью -1…-6, днем 0…-5, к выходным столбики максимальных термометров устремятся к нулевой отметке, а показания барометров наконец-то вернутся в норму", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что благодаря мокрому снегу можно будет поиграть в снежки и слепить снеговика.
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