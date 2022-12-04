https://ria.ru/20221204/pogoda-1836234885.html

Москвичей предупредили о сильном снегопаде в конце следующей недели

Москвичей предупредили о сильном снегопаде в конце следующей недели - РИА Новости, 04.12.2022

Москвичей предупредили о сильном снегопаде в конце следующей недели

Более 23 миллиметров осадков или около 40% от месячной нормы выпадет в Москве с пятницы по субботу на предстоящей неделе, сугробы в столице подрастут до 7-12... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T16:37

2022-12-04T16:37

2022-12-04T17:13

общество

москва

погода

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Более 23 миллиметров осадков или около 40% от месячной нормы выпадет в Москве с пятницы по субботу на предстоящей неделе, сугробы в столице подрастут до 7-12 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик уточнил, что сугробы в столице подрастут с нынешних 4 до 7-12 сантиметров."В пятницу ночью -1…-6, днем 0…-5, к выходным столбики максимальных термометров устремятся к нулевой отметке, а показания барометров наконец-то вернутся в норму", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что благодаря мокрому снегу можно будет поиграть в снежки и слепить снеговика.

https://ria.ru/20221204/davlenie-1836193910.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода