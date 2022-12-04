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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 04.12.2022
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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 04.12.2022
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Переменная облачность без осадков и до минус 6 градусов ожидают жителей столицы в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T09:52
2022-12-04T09:52
москва
московская область (подмосковье)
общество
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Переменная облачность без осадков и до минус 6 градусов ожидают жителей столицы в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Москвичей и жителей Подмосковья ждет по-зимнему погожий денек с температурным фоном, укладывающимся в рамки климатической нормы. Переменная облачность, без осадков, юго-восточный ветер 2-7 метров в секунду. В столице минус 4-6, в Подмосковье - минус 3-8", - рассказал Тишковец.Также синоптик отметил, что атмосферное давление немного понизится и составит 768 миллиметров ртутного столба.
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москва, московская область (подмосковье), общество, погода, евгений тишковец, центр "фобос"
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество, Погода, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
09:52 04.12.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичей в воскресенье ожидает переменная облачность и до минус шести градусов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВид центра Москвы со Спасской башни Московского Кремля. Слева - Государственный Исторический музей
Вид центра Москвы со Спасской башни Московского Кремля. Слева - Государственный Исторический музей - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вид центра Москвы со Спасской башни Московского Кремля. Слева - Государственный Исторический музей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Переменная облачность без осадков и до минус 6 градусов ожидают жителей столицы в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Москвичей и жителей Подмосковья ждет по-зимнему погожий денек с температурным фоном, укладывающимся в рамки климатической нормы. Переменная облачность, без осадков, юго-восточный ветер 2-7 метров в секунду. В столице минус 4-6, в Подмосковье - минус 3-8", - рассказал Тишковец.
Также синоптик отметил, что атмосферное давление немного понизится и составит 768 миллиметров ртутного столба.
Москва - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
Вчера, 01:41
Атмосферное давление в Москве побило суточный рекорд
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)ОбществоПогодаЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"
 
 
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