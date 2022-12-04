https://ria.ru/20221204/pogoda-1836183250.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 04.12.2022
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Переменная облачность без осадков и до минус 6 градусов ожидают жителей столицы в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T09:52
2022-12-04T09:52
2022-12-04T09:52
москва
московская область (подмосковье)
общество
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Переменная облачность без осадков и до минус 6 градусов ожидают жителей столицы в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Москвичей и жителей Подмосковья ждет по-зимнему погожий денек с температурным фоном, укладывающимся в рамки климатической нормы. Переменная облачность, без осадков, юго-восточный ветер 2-7 метров в секунду. В столице минус 4-6, в Подмосковье - минус 3-8", - рассказал Тишковец.Также синоптик отметил, что атмосферное давление немного понизится и составит 768 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20221204/davlenie-1836161216.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), общество, погода, евгений тишковец, центр "фобос"
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество, Погода, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичей в воскресенье ожидает переменная облачность и до минус шести градусов