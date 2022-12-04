https://ria.ru/20221204/pogoda-1836183250.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 04.12.2022

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Переменная облачность без осадков и до минус 6 градусов ожидают жителей столицы в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T09:52

2022-12-04T09:52

2022-12-04T09:52

москва

московская область (подмосковье)

общество

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Переменная облачность без осадков и до минус 6 градусов ожидают жителей столицы в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Москвичей и жителей Подмосковья ждет по-зимнему погожий денек с температурным фоном, укладывающимся в рамки климатической нормы. Переменная облачность, без осадков, юго-восточный ветер 2-7 метров в секунду. В столице минус 4-6, в Подмосковье - минус 3-8", - рассказал Тишковец.Также синоптик отметил, что атмосферное давление немного понизится и составит 768 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20221204/davlenie-1836161216.html

москва

московская область (подмосковье)

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), общество, погода, евгений тишковец, центр "фобос"