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Слуцкий прокомментировал переименование улиц в Изюме - РИА Новости, 04.12.2022
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Слуцкий прокомментировал переименование улиц в Изюме
Слуцкий прокомментировал переименование улиц в Изюме - РИА Новости, 04.12.2022
Слуцкий прокомментировал переименование улиц в Изюме
Пришедшие в город Изюм нацисты взялись за выжигание памяти обо всём русском, начав с городских лиц, сообщил председатель думского комитета по международным... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T00:37
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изюм (город)
аляска
россия
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Пришедшие в город Изюм нацисты взялись за выжигание памяти обо всём русском, начав с городских лиц, сообщил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий."Пришедшие в Изюм нацисты взялись за выжигание памяти о всём русском и начали прямо с городских улиц. Вместо названных в честь всемирно признанного гения поэзии Пушкина и полководца Суворова там появятся улицы гитлеровских приспешников и кровавых убийц - Бандеры и Петлюры. Улица великого писателя Тургенева станет улицей имени террориста Дудаева", - написал депутат в своем Telegram-канале.По словам парламентария, в таком действии нет ничего нового, а для "украинского фашиствующего режима выродки важнее великих"."Но те, кто теперь в Изюме, решили пойти дальше. Улицу Камчатскую переименуют в улицу Аляски. Наркотический бред в стиле Зеленского или безграмотность, учитывая, что когда-то и Аляска была русской? Куда не посмотри - всюду была Россия. Исторические имена улиц Изюма вернутся, а их "переименование" будут вспоминать как анекдот", - добавил депутат.
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изюм (город), аляска, россия
Изюм (город), Аляска, Россия
00:37 04.12.2022 (обновлено: 00:49 04.12.2022)
 
Слуцкий прокомментировал переименование улиц в Изюме

Депутат Госдумы Слуцкий: нацисты взялись за выжигание памяти обо всем русском

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Пришедшие в город Изюм нацисты взялись за выжигание памяти обо всём русском, начав с городских лиц, сообщил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Пришедшие в Изюм нацисты взялись за выжигание памяти о всём русском и начали прямо с городских улиц. Вместо названных в честь всемирно признанного гения поэзии Пушкина и полководца Суворова там появятся улицы гитлеровских приспешников и кровавых убийц - Бандеры и Петлюры. Улица великого писателя Тургенева станет улицей имени террориста Дудаева", - написал депутат в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, в таком действии нет ничего нового, а для "украинского фашиствующего режима выродки важнее великих".
"Но те, кто теперь в Изюме, решили пойти дальше. Улицу Камчатскую переименуют в улицу Аляски. Наркотический бред в стиле Зеленского или безграмотность, учитывая, что когда-то и Аляска была русской? Куда не посмотри - всюду была Россия. Исторические имена улиц Изюма вернутся, а их "переименование" будут вспоминать как анекдот", - добавил депутат.
Киев - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня 2021, 09:09
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Изюм (город)АляскаРоссия
 
 
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