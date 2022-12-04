https://ria.ru/20221204/pereimenovanie-1836158649.html

Слуцкий прокомментировал переименование улиц в Изюме

Слуцкий прокомментировал переименование улиц в Изюме - РИА Новости, 04.12.2022

Слуцкий прокомментировал переименование улиц в Изюме

Пришедшие в город Изюм нацисты взялись за выжигание памяти обо всём русском, начав с городских лиц, сообщил председатель думского комитета по международным... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T00:37

2022-12-04T00:37

2022-12-04T00:49

изюм (город)

аляска

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790186350_0:60:1593:956_1920x0_80_0_0_50d1cff62eba931c4cbe4f6131c5163e.jpg

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Пришедшие в город Изюм нацисты взялись за выжигание памяти обо всём русском, начав с городских лиц, сообщил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий."Пришедшие в Изюм нацисты взялись за выжигание памяти о всём русском и начали прямо с городских улиц. Вместо названных в честь всемирно признанного гения поэзии Пушкина и полководца Суворова там появятся улицы гитлеровских приспешников и кровавых убийц - Бандеры и Петлюры. Улица великого писателя Тургенева станет улицей имени террориста Дудаева", - написал депутат в своем Telegram-канале.По словам парламентария, в таком действии нет ничего нового, а для "украинского фашиствующего режима выродки важнее великих"."Но те, кто теперь в Изюме, решили пойти дальше. Улицу Камчатскую переименуют в улицу Аляски. Наркотический бред в стиле Зеленского или безграмотность, учитывая, что когда-то и Аляска была русской? Куда не посмотри - всюду была Россия. Исторические имена улиц Изюма вернутся, а их "переименование" будут вспоминать как анекдот", - добавил депутат.

https://ria.ru/20210604/volodin-1735550864.html

изюм (город)

аляска

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

изюм (город), аляска, россия