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Блинкен прокомментировал возможность переговоров с Россией по Украине - РИА Новости, 04.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221204/peregovory-1836257918.html
Блинкен прокомментировал возможность переговоров с Россией по Украине
Блинкен прокомментировал возможность переговоров с Россией по Украине - РИА Новости, 04.12.2022
Блинкен прокомментировал возможность переговоров с Россией по Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры с РФ возможны при демонстрации Москвой заинтересованности в дипломатии. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T19:04
2022-12-04T19:11
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
энтони блинкен
эммануэль макрон
россия
сша
москва
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры с РФ возможны при демонстрации Москвой заинтересованности в дипломатии.В субботу французский президент Эммануэль Макрон отмечал, что Париж и Вашингтон должны подготовить диалог между Россией и Украиной, по его словам, будущая архитектура безопасности Европы должна включать гарантии безопасности для России."Всегда есть ценность дипломатии, если вовлеченные стороны, в данном случае Россия, заинтересованы в существенной дипломатии", - заявил Блинкен телеканалу СBS.Он подчеркнул, что переговоры с Россией не будут стоять на повестке, пока руководство страны не продемонстрирует заинтересованность в их существенном исходе, сейчас, как утверждает госсекретарь, Москва показывает обратное."До тех пор пока (президент РФ Владимир) Путин не продемонстрирует, что он заинтересован в существенной дипломатии, маловероятно какое-то продвижение", - сказал госсекретарь США.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает. В минувший четверг по итогам переговоров с Макроном президент США Джо Байден заявил, что не планирует переговоры с Путиным, но потенциально готов к ним, если Россия предпримет необходимые для урегулирования ситуации на Украине шаги. В то же время координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби отмечал, что США не видят со стороны Владимира Зеленского готовности к переговорам об урегулировании конфликта.
https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html
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в мире, владимир путин, энтони блинкен, эммануэль макрон, россия, сша, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Эммануэль Макрон, Россия, США, Москва
19:04 04.12.2022 (обновлено: 19:11 04.12.2022)
 
Блинкен прокомментировал возможность переговоров с Россией по Украине

Блинкен заявил о невозможности переговоров с Россией без заинтересованности Москвы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры с РФ возможны при демонстрации Москвой заинтересованности в дипломатии.
В субботу французский президент Эммануэль Макрон отмечал, что Париж и Вашингтон должны подготовить диалог между Россией и Украиной, по его словам, будущая архитектура безопасности Европы должна включать гарантии безопасности для России.
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3 декабря, 08:00Специальная военная операция на Украине
Запад опять заговорил о переговорах по Украине
"Всегда есть ценность дипломатии, если вовлеченные стороны, в данном случае Россия, заинтересованы в существенной дипломатии", - заявил Блинкен телеканалу СBS.
Он подчеркнул, что переговоры с Россией не будут стоять на повестке, пока руководство страны не продемонстрирует заинтересованность в их существенном исходе, сейчас, как утверждает госсекретарь, Москва показывает обратное.
"До тех пор пока (президент РФ Владимир) Путин не продемонстрирует, что он заинтересован в существенной дипломатии, маловероятно какое-то продвижение", - сказал госсекретарь США.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает. В минувший четверг по итогам переговоров с Макроном президент США Джо Байден заявил, что не планирует переговоры с Путиным, но потенциально готов к ним, если Россия предпримет необходимые для урегулирования ситуации на Украине шаги. В то же время координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби отмечал, что США не видят со стороны Владимира Зеленского готовности к переговорам об урегулировании конфликта.
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