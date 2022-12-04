https://ria.ru/20221204/peregovory-1836257918.html

Блинкен прокомментировал возможность переговоров с Россией по Украине

Блинкен прокомментировал возможность переговоров с Россией по Украине - РИА Новости, 04.12.2022

Блинкен прокомментировал возможность переговоров с Россией по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры с РФ возможны при демонстрации Москвой заинтересованности в дипломатии. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T19:04

2022-12-04T19:04

2022-12-04T19:11

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

энтони блинкен

эммануэль макрон

россия

сша

москва

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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры с РФ возможны при демонстрации Москвой заинтересованности в дипломатии.В субботу французский президент Эммануэль Макрон отмечал, что Париж и Вашингтон должны подготовить диалог между Россией и Украиной, по его словам, будущая архитектура безопасности Европы должна включать гарантии безопасности для России."Всегда есть ценность дипломатии, если вовлеченные стороны, в данном случае Россия, заинтересованы в существенной дипломатии", - заявил Блинкен телеканалу СBS.Он подчеркнул, что переговоры с Россией не будут стоять на повестке, пока руководство страны не продемонстрирует заинтересованность в их существенном исходе, сейчас, как утверждает госсекретарь, Москва показывает обратное."До тех пор пока (президент РФ Владимир) Путин не продемонстрирует, что он заинтересован в существенной дипломатии, маловероятно какое-то продвижение", - сказал госсекретарь США.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает. В минувший четверг по итогам переговоров с Макроном президент США Джо Байден заявил, что не планирует переговоры с Путиным, но потенциально готов к ним, если Россия предпримет необходимые для урегулирования ситуации на Украине шаги. В то же время координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби отмечал, что США не видят со стороны Владимира Зеленского готовности к переговорам об урегулировании конфликта.

https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html

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