19:04 04.12.2022 (обновлено: 19:11 04.12.2022)
Блинкен прокомментировал возможность переговоров с Россией по Украине
Блинкен заявил о невозможности переговоров с Россией без заинтересованности Москвы
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры с РФ возможны при демонстрации Москвой заинтересованности в дипломатии.
В субботу французский президент Эммануэль Макрон отмечал, что Париж и Вашингтон должны подготовить диалог между Россией и Украиной, по его словам, будущая архитектура безопасности Европы должна включать гарантии безопасности для России.
"Всегда есть ценность дипломатии, если вовлеченные стороны, в данном случае Россия, заинтересованы в существенной дипломатии", - заявил Блинкен телеканалу СBS.
Он подчеркнул, что переговоры с Россией не будут стоять на повестке, пока руководство страны не продемонстрирует заинтересованность в их существенном исходе, сейчас, как утверждает госсекретарь, Москва показывает обратное.
"До тех пор пока (президент РФ Владимир) Путин не продемонстрирует, что он заинтересован в существенной дипломатии, маловероятно какое-то продвижение", - сказал госсекретарь США.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает. В минувший четверг по итогам переговоров с Макроном президент США Джо Байден заявил, что не планирует переговоры с Путиным, но потенциально готов к ним, если Россия предпримет необходимые для урегулирования ситуации на Украине шаги. В то же время координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби отмечал, что США не видят со стороны Владимира Зеленского готовности к переговорам об урегулировании конфликта.