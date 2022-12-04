https://ria.ru/20221204/patriarkh-1836230754.html
Россия не знала ужасов колонизации, заявил патриарх Кирилл
Россия не знала ужасов колонизации, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 04.12.2022
Россия не знала ужасов колонизации, заявил патриарх Кирилл
В России, в отличие от Запада, не было ужасов колонизации благодаря православной вере, насилие не соответствовало духу русских людей, заявил патриарх Московский РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T16:12
2022-12-04T16:12
2022-12-04T22:45
россия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
якутск
общество
религия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В России, в отличие от Запада, не было ужасов колонизации благодаря православной вере, насилие не соответствовало духу русских людей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье на проповеди в Успенском соборе Кремля.Патриарх Кирилл в проповеди отметил, что в главном храме России - Успенском соборе Кремля- сегодня вспоминают юбилейную дату: 390 лет со дня основания русской крепости на берегу реки Лены - Ленского острога на месте которого сегодня находится город Якутск. Предстоятель РПЦ подчеркнул, что "подвиг духа" русских казаков, основавших острог, заключался в том, чтобы стать своими для местного населения."В отличие от многих завоевателей, которые покоряли Северную и Южную Америку, Африку, и колонизируя эти земли, несли смерть, разрушения, насилие, история этих завоеваний осталась страшной страницей в истории местных народов. Ничего подобного не происходило В России. И можно спросить: "А почему?" Ответ очень простой - вера православная, православные люди не могли нести смерть, уничтожение, насилие, пожары и разрушения. Это просто не соответствовало духовному устроению русских людей", - сказал патриарх на проповеди после Божественной литургии в Успенском соборе Кремля.Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что именно православие "явилось той скрепой, которые соединила два народа" - русских и якутов."Конечно, в современной жизни возникают разные проблемы- вызовы, как мы теперь говорим, и необходимо, преодолевая эти вызовы, на что-то опираться. Я думаю, что если говорить о Якутии, о якутах, о русских, там живущих, то совместное преодоление и движение вперёд, конечно, обусловлено этим совершенно удивительным состоянием межнационального мира", - отметил патриарх Кирилл.В 1632 году русский землепроходец, сотник Петр Бекетов со своим отрядом, заложил на правом берегу реки Лены Ленский острог (современный Якутск). Гарнизон насчитывал 30 казаков. В 1635 году местные казаки получили право называться якутскими казаками. В 1638 году острог стал центром новообразованного Якутского воеводства. В 1642-1643 годах острог был перенесен в долину Туймаада, где находится современный Якутск - столица Республики Саха.
https://ria.ru/20221129/tserkov-1835008247.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), якутск, общество
Россия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Якутск, Общество, Религия
16:12 04.12.2022 (обновлено: 22:45 04.12.2022)
Россия не знала ужасов колонизации, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл: в России, в отличие от Запада, не было колонизации благодаря православию
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В России, в отличие от Запада, не было ужасов колонизации благодаря православной вере, насилие не соответствовало духу русских людей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье на проповеди в Успенском соборе Кремля.
Патриарх Кирилл в проповеди отметил, что в главном храме России - Успенском соборе Кремля- сегодня вспоминают юбилейную дату: 390 лет со дня основания русской крепости на берегу реки Лены - Ленского острога на месте которого сегодня находится город Якутск
. Предстоятель РПЦ
подчеркнул, что "подвиг духа" русских казаков, основавших острог, заключался в том, чтобы стать своими для местного населения.
"В отличие от многих завоевателей, которые покоряли Северную и Южную Америку
, Африку
, и колонизируя эти земли, несли смерть, разрушения, насилие, история этих завоеваний осталась страшной страницей в истории местных народов. Ничего подобного не происходило В России. И можно спросить: "А почему?" Ответ очень простой - вера православная, православные люди не могли нести смерть, уничтожение, насилие, пожары и разрушения. Это просто не соответствовало духовному устроению русских людей", - сказал патриарх на проповеди после Божественной литургии в Успенском соборе Кремля.
Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что именно православие "явилось той скрепой, которые соединила два народа" - русских и якутов.
"Конечно, в современной жизни возникают разные проблемы- вызовы, как мы теперь говорим, и необходимо, преодолевая эти вызовы, на что-то опираться. Я думаю, что если говорить о Якутии, о якутах, о русских, там живущих, то совместное преодоление и движение вперёд, конечно, обусловлено этим совершенно удивительным состоянием межнационального мира", - отметил патриарх Кирилл.
В 1632 году русский землепроходец, сотник Петр Бекетов со своим отрядом, заложил на правом берегу реки Лены Ленский острог (современный Якутск). Гарнизон насчитывал 30 казаков. В 1635 году местные казаки получили право называться якутскими казаками. В 1638 году острог стал центром новообразованного Якутского воеводства. В 1642-1643 годах острог был перенесен в долину Туймаада, где находится современный Якутск - столица Республики Саха.