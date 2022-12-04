https://ria.ru/20221204/opek-1836229647.html
ОПЕК+ подтвердил готовность собраться в любой момент
ОПЕК+ подтвердил готовность собраться в любой момент - РИА Новости, 04.12.2022
ОПЕК+ подтвердил готовность собраться в любой момент
ОПЕК+ подтверждает готовность собраться в любой момент для принятия дополнительных мер по стабилизации рынка, говорится в официальном коммюнике альянса по... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T16:01
2022-12-04T16:01
2022-12-04T16:02
экономика
опек
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ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. ОПЕК+ подтверждает готовность собраться в любой момент для принятия дополнительных мер по стабилизации рынка, говорится в официальном коммюнике альянса по итогам заседания в воскресенье."Придерживаясь проактивного и превентивного подхода, страны-участницы подтвердили свою готовность встретиться в любое время и принять незамедлительные дополнительные меры для реагирования на рыночные изменения и поддержки баланса нефтяного рынка и его стабильности, если это необходимо", - говорится в сообщении.Альянс на заседании в воскресенье решил сохранить действующие параметры сделки, подтвердив свое октябрьское решение.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.
https://ria.ru/20221204/opek-1836226171.html
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экономика, опек
16:01 04.12.2022 (обновлено: 16:02 04.12.2022)
ОПЕК+ подтвердил готовность собраться в любой момент
ОПЕК+ подтвердил готовность собраться в любой момент для обсуждения мер стабилизации рынка
ВЕНА, 4 дек - РИА Новости.
ОПЕК+ подтверждает готовность собраться в любой момент для принятия дополнительных мер по стабилизации рынка, говорится в официальном коммюнике
альянса по итогам заседания в воскресенье.
"Придерживаясь проактивного и превентивного подхода, страны-участницы подтвердили свою готовность встретиться в любое время и принять незамедлительные дополнительные меры для реагирования на рыночные изменения и поддержки баланса нефтяного рынка и его стабильности, если это необходимо", - говорится в сообщении.
Альянс на заседании в воскресенье решил сохранить действующие параметры сделки, подтвердив свое октябрьское решение.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.