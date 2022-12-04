https://ria.ru/20221204/opek-1836226839.html
ОПЕК+ решил не менять параметры сделки, сообщил источник
ОПЕК+ решил не менять параметры сделки, сообщил источник - РИА Новости, 04.12.2022
ОПЕК+ решил не менять параметры сделки, сообщил источник
Альянс ОПЕК+ согласовал сохранение текущих параметров сделки, продолжит сокращать добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T15:33
2022-12-04T15:33
2022-12-04T15:35
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
опек
цены на нефть
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ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Альянс ОПЕК+ согласовал сохранение текущих параметров сделки, продолжит сокращать добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций."Решили сохранить параметры сделки", - сказал собеседник агентства.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, опек, цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, ОПЕК, Цены на нефть
15:33 04.12.2022 (обновлено: 15:35 04.12.2022)
ОПЕК+ решил не менять параметры сделки, сообщил источник
ОПЕК+ решил не менять параметры сделки и договорился продолжить текущее сокращение добычи
ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Альянс ОПЕК+ согласовал сохранение текущих параметров сделки, продолжит сокращать добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
"Решили сохранить параметры сделки", - сказал собеседник агентства.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.
Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.