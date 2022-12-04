Украинские войска обстреляли Донецк и Новолуганское в ДНР
Представительство ДНР: при обстреле украинскими войсками Новолуганского пострадал мужчина
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк и Новолуганское, ранен мирный житель, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08:51 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10:05 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 10:50 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Ведомство добавило, что в 10.10 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Новолуганское. По данным представительства, в результате обстрела был ранен мужчина 1985 года рождения. Кроме того, были повреждены здания школы и котельной.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.