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Украинские войска обстреляли Донецк и Новолуганское в ДНР - РИА Новости, 04.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221204/obstrely-1836205994.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Новолуганское в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и Новолуганское в ДНР - РИА Новости, 04.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Новолуганское в ДНР
Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк и Новолуганское, ранен мирный житель, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T11:44
2022-12-04T11:44
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк и Новолуганское, ранен мирный житель, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08:51 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10:05 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 10:50 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 10.10 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Новолуганское. По данным представительства, в результате обстрела был ранен мужчина 1985 года рождения. Кроме того, были повреждены здания школы и котельной.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
11:44 04.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Новолуганское в ДНР

Представительство ДНР: при обстреле украинскими войсками Новолуганского пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк и Новолуганское, ранен мирный житель, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08:51 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10:05 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 10:50 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Ведомство добавило, что в 10.10 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Новолуганское. По данным представительства, в результате обстрела был ранен мужчина 1985 года рождения. Кроме того, были повреждены здания школы и котельной.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
3 декабря, 17:05Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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