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Украинские войска обстреляли Донецк и Новолуганское в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и Новолуганское в ДНР - РИА Новости, 04.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Новолуганское в ДНР

Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк и Новолуганское, ранен мирный житель, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T11:44

2022-12-04T11:44

2022-12-04T11:44

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк и Новолуганское, ранен мирный житель, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08:51 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10:05 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 10:50 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 10.10 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Новолуганское. По данным представительства, в результате обстрела был ранен мужчина 1985 года рождения. Кроме того, были повреждены здания школы и котельной.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины