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Украинские войска обстреляли из "Града" центр Донецка - РИА Новости, 04.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221204/obstrel-1836235434.html
Украинские войска обстреляли из "Града" центр Донецка
Украинские войска обстреляли из "Града" центр Донецка - РИА Новости, 04.12.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" центр Донецка
Украинские войска нанесли по Ворошиловскому району Донецка удары из реактивной системы залпового огня "Град", сообщается в Telegram-канале представительства ДНР РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T16:43
2022-12-04T17:42
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Украинские войска нанесли по Ворошиловскому району Донецка удары из реактивной системы залпового огня "Град", сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По его информации, ВСУ открыли огонь в 16:05 со стороны села Тоненькое."Выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", — говорится в публикации.В 16:36 последовал еще один обстрел — еще две ракеты.Кроме того, в 16:25 украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам столицы ДНР.ВСУ постоянно обстреливают Донецк и соседние города и поселки из разных видов артиллерии, в том числе из натовских 155-миллиметровых гаубиц и различных РСЗО. При этих обстрелах получают ранения и гибнут преимущественно мирные жители. Только за сегодняшний день в Донецке были ранены не менее шести человек, в Куйбышевском районе повреждена школа.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221204/dnr-1836178854.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
16:43 04.12.2022 (обновлено: 17:42 04.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли из "Града" центр Донецка

Украинские войска выпустили две ракеты из "Града" по центру Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Украинские войска нанесли по Ворошиловскому району Донецка удары из реактивной системы залпового огня "Град", сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По его информации, ВСУ открыли огонь в 16:05 со стороны села Тоненькое.
"Выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", — говорится в публикации.
В 16:36 последовал еще один обстрел — еще две ракеты.
Осколки украинских снарядов в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
Вчера, 09:19Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли ДНР
Кроме того, в 16:25 украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам столицы ДНР.
ВСУ постоянно обстреливают Донецк и соседние города и поселки из разных видов артиллерии, в том числе из натовских 155-миллиметровых гаубиц и различных РСЗО. При этих обстрелах получают ранения и гибнут преимущественно мирные жители. Только за сегодняшний день в Донецке были ранены не менее шести человек, в Куйбышевском районе повреждена школа.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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