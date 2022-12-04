https://ria.ru/20221204/obstrel-1836235434.html

Украинские войска обстреляли из "Града" центр Донецка

Украинские войска обстреляли из "Града" центр Донецка - РИА Новости, 04.12.2022

Украинские войска обстреляли из "Града" центр Донецка

Украинские войска нанесли по Ворошиловскому району Донецка удары из реактивной системы залпового огня "Град", сообщается в Telegram-канале представительства ДНР РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T16:43

2022-12-04T16:43

2022-12-04T17:42

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Украинские войска нанесли по Ворошиловскому району Донецка удары из реактивной системы залпового огня "Град", сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По его информации, ВСУ открыли огонь в 16:05 со стороны села Тоненькое."Выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", — говорится в публикации.В 16:36 последовал еще один обстрел — еще две ракеты.Кроме того, в 16:25 украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам столицы ДНР.ВСУ постоянно обстреливают Донецк и соседние города и поселки из разных видов артиллерии, в том числе из натовских 155-миллиметровых гаубиц и различных РСЗО. При этих обстрелах получают ранения и гибнут преимущественно мирные жители. Только за сегодняшний день в Донецке были ранены не менее шести человек, в Куйбышевском районе повреждена школа.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221204/dnr-1836178854.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, донецкая народная республика, сцкк