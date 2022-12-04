16:43 04.12.2022 (обновлено: 17:42 04.12.2022)
Украинские войска обстреляли из "Града" центр Донецка
Украинские войска выпустили две ракеты из "Града" по центру Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Украинские войска нанесли по Ворошиловскому району Донецка удары из реактивной системы залпового огня "Град", сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По его информации, ВСУ открыли огонь в 16:05 со стороны села Тоненькое.
"Выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", — говорится в публикации.
В 16:36 последовал еще один обстрел — еще две ракеты.
Кроме того, в 16:25 украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам столицы ДНР.
ВСУ постоянно обстреливают Донецк и соседние города и поселки из разных видов артиллерии, в том числе из натовских 155-миллиметровых гаубиц и различных РСЗО. При этих обстрелах получают ранения и гибнут преимущественно мирные жители. Только за сегодняшний день в Донецке были ранены не менее шести человек, в Куйбышевском районе повреждена школа.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.