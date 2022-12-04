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Российские войска за сутки уничтожили более 50 военных ВСУ
Российские войска за сутки уничтожили более 50 военных ВСУ - РИА Новости, 04.12.2022
Российские войска за сутки уничтожили более 50 военных ВСУ
ВС РФ за сутки на данном направлении уничтожили более 50-ти украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин украинской армии, сообщили в... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T14:42
2022-12-04T14:42
2022-12-04T15:10
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. ВС РФ за сутки на данном направлении уничтожили более 50-ти украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин украинской армии, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения и действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
14:42 04.12.2022 (обновлено: 15:10 04.12.2022)
Российские войска за сутки уничтожили более 50 военных ВСУ
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили 50 солдат и шесть машин на Донецком направлении