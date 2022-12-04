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Российские войска за сутки уничтожили более 50 военных ВСУ

Российские войска за сутки уничтожили более 50 военных ВСУ - РИА Новости, 04.12.2022

Российские войска за сутки уничтожили более 50 военных ВСУ

ВС РФ за сутки на данном направлении уничтожили более 50-ти украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин украинской армии, сообщили в... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T14:42

2022-12-04T14:42

2022-12-04T15:10

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. ВС РФ за сутки на данном направлении уничтожили более 50-ти украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин украинской армии, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения и действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ", - сообщили в Минобороны.

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2022

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россия, вооруженные силы украины