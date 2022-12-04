https://ria.ru/20221204/obstrel-1836211040.html
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 04.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T12:51
2022-12-04T12:51
2022-12-04T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12:28 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20221203/dnr-1836055718.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
ВСУ выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка шесть ракет из "Града"