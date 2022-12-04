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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 04.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T12:51

2022-12-04T12:51

2022-12-04T12:51

специальная военная операция на украине

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донецк

донецкая народная республика

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сцкк

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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12:28 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20221203/dnr-1836055718.html

донецк

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украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк