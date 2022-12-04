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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 04.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 04.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T12:51
2022-12-04T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12:28 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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донецк
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
12:51 04.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

ВСУ выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка шесть ракет из "Града"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12:28 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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