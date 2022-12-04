https://ria.ru/20221204/novak-1836230592.html

Россия разработает механизм запрета торговли при потолке цен на нефть

Россия разработает механизм запрета торговли при потолке цен на нефть - РИА Новости, 04.12.2022

Россия разработает механизм запрета торговли при потолке цен на нефть

Россия прорабатывает механизмы запрета на введение потолка цен на нефть, который собираются применить западные страны, заявил вице-премьер Александр Новак в... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T16:09

2022-12-04T16:09

2022-12-04T21:44

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

москва

австралия

евросоюз

санкции в отношении россии

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ВЕНА, 4 дек — РИА Новости. Россия прорабатывает механизмы запрета на введение потолка цен на нефть, который собираются применить западные страны, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24"."Мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструментов price cap (от англ. "потолок цен". — Прим. ред.), независимо от того, какой уровень будет установлен, потому что такое вмешательство может только привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов, снижению инвестиций", — пояснил он, добавив, что это затронет не только нефть, но и другие продукты, торгующиеся на рынка как в России, так в остальных странах. Новак подчеркнул, что позиция Москвы по введению лимита стоимости нефти остается неизменной, о чем говорил президент Владимир Путин. "Этот инструмент нерыночный, неэфффективный, грубо вмешивающийся в рынок, он противоречит всем правилам и тому же ВТО", — отметил вице-премьер.В заключение он заявил, что Россия будет продавать нефть и нефтепродукты в страны, готовые работать на рыночных условиях, даже при необходимости сократить добычу.Страны ЕС, а следом за ними "Большая семерка" и Австралия согласовали предельную стоимость покупки нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Так называемый потолок цен на морские поставки нефти вступит в силу 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. При этом санкции допускают корректировку отметки. Указанный лимит начнет действовать параллельно с эмбарго Евросоюза на покупку российской нефти, перевозимой танкерами.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, ранее заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.

https://ria.ru/20221204/potolok-1836162768.html

https://ria.ru/20221204/opek-1836227934.html

россия

москва

австралия

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"Нерыночный, неэффективный инструмент" – Новак о механизме ограничения цен на российскую нефть Позиция Москвы о потолке цен на нефть остается неизменной: это грубый и нерыночный инструмент, и Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты только на рыночных условиях, даже если придется сократить добычу, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. 2022-12-04T16:09 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, россия, александр новак, москва, австралия, евросоюз, санкции в отношении россии, владимир путин, всемирная торговая организация (вто)