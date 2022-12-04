В Нижневартовске установили режим ЧС на муниципальном уровне
Мэрия Нижневартовска: в городе установили режим ЧС на муниципальном уровне
© Фото : пресс-служба администрации НижневартовскаНа месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне установлен в Нижневартовске, сообщает мэрия города.
"Для оперативного принятия решений в Нижневартовске установлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне. Основные силы и средства направлены на оказание своевременной медицинской и другой необходимой помощи пострадавшим, организации взаимодействия в ходе аварийно-спасательных работ, а также поддержание общественного порядка", – говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, такой режим реагирования оперативных служб объявляется в случае, когда возникает обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления или иного бедствия.
Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, три человека могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов".