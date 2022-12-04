Рейтинг@Mail.ru
В Нижневартовске установили режим ЧС на муниципальном уровне - РИА Новости, 04.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221204/nizhnevartovsk-1836278512.html
В Нижневартовске установили режим ЧС на муниципальном уровне
В Нижневартовске установили режим ЧС на муниципальном уровне - РИА Новости, 04.12.2022
В Нижневартовске установили режим ЧС на муниципальном уровне
Режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне установлен в Нижневартовске, сообщает мэрия города. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T21:06
2022-12-04T21:06
происшествия
нижневартовск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836266417_0:186:1280:906_1920x0_80_0_0_8a88d1aebd9d1c5637f1733149010865.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне установлен в Нижневартовске, сообщает мэрия города."Для оперативного принятия решений в Нижневартовске установлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне. Основные силы и средства направлены на оказание своевременной медицинской и другой необходимой помощи пострадавшим, организации взаимодействия в ходе аварийно-спасательных работ, а также поддержание общественного порядка", – говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, такой режим реагирования оперативных служб объявляется в случае, когда возникает обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления или иного бедствия.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, три человека могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов".
https://ria.ru/20221204/delo-1836244673.html
нижневартовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836266417_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a01766819f26d578585412834ff780b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижневартовск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:06 04.12.2022
 
В Нижневартовске установили режим ЧС на муниципальном уровне

Мэрия Нижневартовска: в городе установили режим ЧС на муниципальном уровне

© Фото : пресс-служба администрации НижневартовскаНа месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне установлен в Нижневартовске, сообщает мэрия города.
"Для оперативного принятия решений в Нижневартовске установлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне. Основные силы и средства направлены на оказание своевременной медицинской и другой необходимой помощи пострадавшим, организации взаимодействия в ходе аварийно-спасательных работ, а также поддержание общественного порядка", – говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, такой режим реагирования оперативных служб объявляется в случае, когда возникает обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления или иного бедствия.
Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, три человека могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов".
Работа следователей на месте взрыва бытового газа в Нижневартовске
Вчера, 17:31
СК возбудил дело после взрыва газа в пятиэтажке в Нижневартовске
 
ПроисшествияНижневартовскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала