https://ria.ru/20221204/nizhnevartovsk-1836278512.html

В Нижневартовске установили режим ЧС на муниципальном уровне

В Нижневартовске установили режим ЧС на муниципальном уровне - РИА Новости, 04.12.2022

В Нижневартовске установили режим ЧС на муниципальном уровне

Режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне установлен в Нижневартовске, сообщает мэрия города. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T21:06

2022-12-04T21:06

2022-12-04T21:06

происшествия

нижневартовск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне установлен в Нижневартовске, сообщает мэрия города."Для оперативного принятия решений в Нижневартовске установлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне. Основные силы и средства направлены на оказание своевременной медицинской и другой необходимой помощи пострадавшим, организации взаимодействия в ходе аварийно-спасательных работ, а также поддержание общественного порядка", – говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, такой режим реагирования оперативных служб объявляется в случае, когда возникает обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления или иного бедствия.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, три человека могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов".

https://ria.ru/20221204/delo-1836244673.html

нижневартовск

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)