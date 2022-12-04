https://ria.ru/20221204/nizhnevartovsk-1836258930.html

Число погибших при взрыве газа в доме в Нижневартовске возросло до пяти

Число погибших при взрыве газа в доме в Нижневартовске возросло до пяти - РИА Новости, 04.12.2022

Число погибших при взрыве газа в доме в Нижневартовске возросло до пяти

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске возросло до пяти, сообщила пресс-служба мэрии города в Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T19:15

2022-12-04T19:15

2022-12-04T19:39

нижневартовск

происшествия

ханты-мансийский автономный округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске возросло до пяти, сообщила пресс-служба мэрии города в Telegram-канале."По информации оперативного штаба, в результате происшествия пять человек погибли, четыре пострадали, один человек числится пропавшим без вести", — говорится в заявлении.При этом МЧС ранее сообщало о десяти пострадавших при взрыве.В мэрии Нижневартовска уточнили, что причиной ЧП могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов, следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.Взрыв прогремел в жилом доме на улице Мира примерно в 18:06 по местному времени. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Как отметили в МЧС, спасатели прибыли через четыре минуты после произошедшего. Из дома эвакуировали десять человек, 52 смогли выбраться самостоятельно. Сейчас на месте работают 109 человек и 30 единиц техники.Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

нижневартовск, происшествия, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)