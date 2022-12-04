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В Нижневартовске открыли пункт временного размещения после взрыва газа
В Нижневартовске открыли пункт временного размещения после взрыва газа - РИА Новости, 04.12.2022
В Нижневартовске открыли пункт временного размещения после взрыва газа
Пункт временного размещения открыт в Нижневартовске (ХМАО) после обрушения в многоэтажке, он расположен на базе 8-ой школы, сообщает мэр города Дмитрий Кощенко. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T18:01
2022-12-04T18:01
2022-12-04T18:05
происшествия
нижневартовск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Пункт временного размещения открыт в Нижневартовске (ХМАО) после обрушения в многоэтажке, он расположен на базе 8-ой школы, сообщает мэр города Дмитрий Кощенко."Все пострадавшие находятся в окружной больнице. Поручил обеспечить жителей дома всем необходимым, незамедлительно оказывать помощь. Для обогрева вартовчан предоставлены четыре автобуса, решается вопрос о дополнительных. Для расселения жильцов будут представлены квартиры из маневренного фонда. Поручил создать "горячую линию". На базе 8 школы разворачивается пункт временного размещения, - пишет Кощенко в своем Telegram-канале.Хлопок бытового газа произошел в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске в воскресенье вечером. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Согласно последним данным, погибли четверо, десять человек пострадали, эвакуированы 52.По данным МЧС, 10 человек были спасены, четверо пострадавших переданы медикам, повреждены межэтажные перекрытия между первым, вторым и третьим этажами подъезда. Отмечается, что сейчас продолжается разбор завалов и поиск людей.
нижневартовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижневартовск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:01 04.12.2022 (обновлено: 18:05 04.12.2022)
В Нижневартовске открыли пункт временного размещения после взрыва газа
Мэр Нижневартовска Кощенко: пункт временного размещения открыли в школе после взрыва газа