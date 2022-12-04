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Число погибших при обрушении в доме в Нижневартовске возросло до четырех - РИА Новости, 04.12.2022
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Число погибших при обрушении в доме в Нижневартовске возросло до четырех
Число погибших при обрушении в доме в Нижневартовске возросло до четырех - РИА Новости, 04.12.2022
Число погибших при обрушении в доме в Нижневартовске возросло до четырех
Число погибших при обрушении в жилом доме в Нижневартовске возросло до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T17:35
2022-12-04T19:14
нижневартовск
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Число погибших при обрушении в жилом доме в Нижневартовске возросло до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Взрыв бытового газа произошел около 16.00 мск в одной из квартир дома 6 по улице Мира в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По предварительным данным СК, не менее четырех человек пострадали."Число погибших выросло до четырех", - сказал собеседник агентства.К ликвидации последствий происшествия привлечены 109 человек и 30 единиц техники, добавил он.
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нижневартовск, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, следственный комитет россии (ск рф)
Нижневартовск, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Жилье, Следственный комитет России (СК РФ)
17:35 04.12.2022 (обновлено: 19:14 04.12.2022)
 
Число погибших при обрушении в доме в Нижневартовске возросло до четырех

МЧС сообщило о гибели четырех человек при обрушении части дома в Нижневартовске

© фото очевидцаНа месте взрыва в многоэтажном доме в Нижневартовске
На месте взрыва в многоэтажном доме в Нижневартовске
© фото очевидца
На месте взрыва в многоэтажном доме в Нижневартовске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Число погибших при обрушении в жилом доме в Нижневартовске возросло до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Взрыв бытового газа произошел около 16.00 мск в одной из квартир дома 6 по улице Мира в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По предварительным данным СК, не менее четырех человек пострадали.
"Число погибших выросло до четырех", - сказал собеседник агентства.
К ликвидации последствий происшествия привлечены 109 человек и 30 единиц техники, добавил он.
На месте взрыва в многоэтажном доме в Нижневартовске
Вчера, 17:26
Власти Нижневартовска сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа
 
НижневартовскРоссияПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЖильеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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