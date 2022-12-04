https://ria.ru/20221204/nizhnevartovsk-1836245586.html

Число погибших при обрушении в доме в Нижневартовске возросло до четырех

Число погибших при обрушении в доме в Нижневартовске возросло до четырех - РИА Новости, 04.12.2022

Число погибших при обрушении в доме в Нижневартовске возросло до четырех

Число погибших при обрушении в жилом доме в Нижневартовске возросло до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T17:35

2022-12-04T17:35

2022-12-04T19:14

нижневартовск

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жилье

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Число погибших при обрушении в жилом доме в Нижневартовске возросло до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Взрыв бытового газа произошел около 16.00 мск в одной из квартир дома 6 по улице Мира в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По предварительным данным СК, не менее четырех человек пострадали."Число погибших выросло до четырех", - сказал собеседник агентства.К ликвидации последствий происшествия привлечены 109 человек и 30 единиц техники, добавил он.

https://ria.ru/20221204/gaz-1836243101.html

нижневартовск

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

нижневартовск, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, следственный комитет россии (ск рф)