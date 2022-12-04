https://ria.ru/20221204/nizhnevartovsk-1836245586.html
Число погибших при обрушении в доме в Нижневартовске возросло до четырех
Число погибших при обрушении в доме в Нижневартовске возросло до четырех - РИА Новости, 04.12.2022
Число погибших при обрушении в доме в Нижневартовске возросло до четырех
Число погибших при обрушении в жилом доме в Нижневартовске возросло до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T17:35
2022-12-04T17:35
2022-12-04T19:14
нижневартовск
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Число погибших при обрушении в жилом доме в Нижневартовске возросло до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Взрыв бытового газа произошел около 16.00 мск в одной из квартир дома 6 по улице Мира в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По предварительным данным СК, не менее четырех человек пострадали."Число погибших выросло до четырех", - сказал собеседник агентства.К ликвидации последствий происшествия привлечены 109 человек и 30 единиц техники, добавил он.
https://ria.ru/20221204/gaz-1836243101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нижневартовск, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, следственный комитет россии (ск рф)
Нижневартовск, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Жилье, Следственный комитет России (СК РФ)
17:35 04.12.2022 (обновлено: 19:14 04.12.2022)
Число погибших при обрушении в доме в Нижневартовске возросло до четырех
МЧС сообщило о гибели четырех человек при обрушении части дома в Нижневартовске