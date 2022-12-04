Рейтинг@Mail.ru
Власти ФРГ рассчитывают на поддержку Индией потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 04.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221204/neft-1836260970.html
Власти ФРГ рассчитывают на поддержку Индией потолка цен на российскую нефть
Власти ФРГ рассчитывают на поддержку Индией потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 04.12.2022
Власти ФРГ рассчитывают на поддержку Индией потолка цен на российскую нефть
Германия рассчитывает, что Индия поддержит введение потолка цен на поставки российской сырой нефти, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок изданию The Hindu... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T19:27
2022-12-04T19:27
цены на нефть
анналена бербок
индия
германия
нью-дели
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822158707_0:364:2810:1945_1920x0_80_0_0_5e2e00835faea2f00b46b06712268b7e.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – РИА Новости. Германия рассчитывает, что Индия поддержит введение потолка цен на поставки российской сырой нефти, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок изданию The Hindu накануне своего визита в Нью-Дели.Страны Евросоюза, G7 и Австралия выступили с заявлением в пятницу, в котором говорится, что они согласовали регулируемый потолок цен на поставки российской сырой нефти морем на уровне 60 долларов за баррель. Ценовой предел вступит в силу 5 декабря."Мы настоятельно призываем наших партнеров также ввести санкции, но мы отдаем себе отчет в том, что многие государства имеют различные экономические ограничения. Вот почему так важно, чтобы мы, как демократии, работали вместе, чтобы уменьшить нашу экономическую зависимость от авторитарных режимов. С самого начала мы стремились ограничить последствия наших санкций для третьих стран. Одним из таких примеров является ограничение цен на поставки российской нефти. Она направлена на то, чтобы избежать дефицита поставок и роста цен для государств, зависящих от российской нефти. Партнеры могут оказывать поддержку, не соблюдая ее формально: покупая нефть ниже установленного предела", - заявила Бербок, отвечая на вопрос о росте закупок Индией нефти в России.Ранее представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что Бербок посетит Нью-Дели 5-6 декабря с официальным визитом, в ходе которого проведет переговоры со своим индийским коллегой Субраманьмом Джайшанкаром. Ожидается, что министры обсудят двусторонние вопросы, а также региональные и глобальные проблемы, представляющие взаимный интерес.
https://ria.ru/20221204/neft-1836251188.html
индия
германия
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822158707_147:0:2768:1966_1920x0_80_0_0_0286aa6f3515f880fe9467e2f0bf39e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, анналена бербок, индия, германия, нью-дели, g7
Цены на нефть, Анналена Бербок, Индия, Германия, Нью-Дели, G7
19:27 04.12.2022
 
Власти ФРГ рассчитывают на поддержку Индией потолка цен на российскую нефть

МИД ФРГ Бербок: страна рассчитывает на поддержку Индией потолка цен на нефть из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная вышка-качалка компании "Татнефть" в Альметьевском районе в Татарстане
Нефтяная вышка-качалка компании Татнефть в Альметьевском районе в Татарстане - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная вышка-качалка компании "Татнефть" в Альметьевском районе в Татарстане. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – РИА Новости. Германия рассчитывает, что Индия поддержит введение потолка цен на поставки российской сырой нефти, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок изданию The Hindu накануне своего визита в Нью-Дели.
Страны Евросоюза, G7 и Австралия выступили с заявлением в пятницу, в котором говорится, что они согласовали регулируемый потолок цен на поставки российской сырой нефти морем на уровне 60 долларов за баррель. Ценовой предел вступит в силу 5 декабря.
"Мы настоятельно призываем наших партнеров также ввести санкции, но мы отдаем себе отчет в том, что многие государства имеют различные экономические ограничения. Вот почему так важно, чтобы мы, как демократии, работали вместе, чтобы уменьшить нашу экономическую зависимость от авторитарных режимов. С самого начала мы стремились ограничить последствия наших санкций для третьих стран. Одним из таких примеров является ограничение цен на поставки российской нефти. Она направлена на то, чтобы избежать дефицита поставок и роста цен для государств, зависящих от российской нефти. Партнеры могут оказывать поддержку, не соблюдая ее формально: покупая нефть ниже установленного предела", - заявила Бербок, отвечая на вопрос о росте закупок Индией нефти в России.
Ранее представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что Бербок посетит Нью-Дели 5-6 декабря с официальным визитом, в ходе которого проведет переговоры со своим индийским коллегой Субраманьмом Джайшанкаром. Ожидается, что министры обсудят двусторонние вопросы, а также региональные и глобальные проблемы, представляющие взаимный интерес.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
Вчера, 18:13
Эксперт прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть
 
Цены на нефтьАнналена БербокИндияГерманияНью-ДелиG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала