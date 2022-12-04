https://ria.ru/20221204/neft-1836260970.html

Власти ФРГ рассчитывают на поддержку Индией потолка цен на российскую нефть

Власти ФРГ рассчитывают на поддержку Индией потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 04.12.2022

Власти ФРГ рассчитывают на поддержку Индией потолка цен на российскую нефть

Германия рассчитывает, что Индия поддержит введение потолка цен на поставки российской сырой нефти, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок изданию The Hindu... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T19:27

2022-12-04T19:27

2022-12-04T19:27

цены на нефть

анналена бербок

индия

германия

нью-дели

g7

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – РИА Новости. Германия рассчитывает, что Индия поддержит введение потолка цен на поставки российской сырой нефти, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок изданию The Hindu накануне своего визита в Нью-Дели.Страны Евросоюза, G7 и Австралия выступили с заявлением в пятницу, в котором говорится, что они согласовали регулируемый потолок цен на поставки российской сырой нефти морем на уровне 60 долларов за баррель. Ценовой предел вступит в силу 5 декабря."Мы настоятельно призываем наших партнеров также ввести санкции, но мы отдаем себе отчет в том, что многие государства имеют различные экономические ограничения. Вот почему так важно, чтобы мы, как демократии, работали вместе, чтобы уменьшить нашу экономическую зависимость от авторитарных режимов. С самого начала мы стремились ограничить последствия наших санкций для третьих стран. Одним из таких примеров является ограничение цен на поставки российской нефти. Она направлена на то, чтобы избежать дефицита поставок и роста цен для государств, зависящих от российской нефти. Партнеры могут оказывать поддержку, не соблюдая ее формально: покупая нефть ниже установленного предела", - заявила Бербок, отвечая на вопрос о росте закупок Индией нефти в России.Ранее представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что Бербок посетит Нью-Дели 5-6 декабря с официальным визитом, в ходе которого проведет переговоры со своим индийским коллегой Субраманьмом Джайшанкаром. Ожидается, что министры обсудят двусторонние вопросы, а также региональные и глобальные проблемы, представляющие взаимный интерес.

https://ria.ru/20221204/neft-1836251188.html

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нью-дели

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, анналена бербок, индия, германия, нью-дели, g7