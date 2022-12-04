Власти ФРГ рассчитывают на поддержку Индией потолка цен на российскую нефть
МИД ФРГ Бербок: страна рассчитывает на поддержку Индией потолка цен на нефть из России
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная вышка-качалка компании "Татнефть" в Альметьевском районе в Татарстане
Нефтяная вышка-качалка компании "Татнефть" в Альметьевском районе в Татарстане. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – РИА Новости. Германия рассчитывает, что Индия поддержит введение потолка цен на поставки российской сырой нефти, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок изданию The Hindu накануне своего визита в Нью-Дели.
"Мы настоятельно призываем наших партнеров также ввести санкции, но мы отдаем себе отчет в том, что многие государства имеют различные экономические ограничения. Вот почему так важно, чтобы мы, как демократии, работали вместе, чтобы уменьшить нашу экономическую зависимость от авторитарных режимов. С самого начала мы стремились ограничить последствия наших санкций для третьих стран. Одним из таких примеров является ограничение цен на поставки российской нефти. Она направлена на то, чтобы избежать дефицита поставок и роста цен для государств, зависящих от российской нефти. Партнеры могут оказывать поддержку, не соблюдая ее формально: покупая нефть ниже установленного предела", - заявила Бербок, отвечая на вопрос о росте закупок Индией нефти в России.
Ранее представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что Бербок посетит Нью-Дели 5-6 декабря с официальным визитом, в ходе которого проведет переговоры со своим индийским коллегой Субраманьмом Джайшанкаром. Ожидается, что министры обсудят двусторонние вопросы, а также региональные и глобальные проблемы, представляющие взаимный интерес.