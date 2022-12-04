https://ria.ru/20221204/moskva-1836184699.html
Москву к Новому году украсят более четырех тысяч световых конструкций
Москву к Новому году украсят более четырех тысяч световых конструкций - РИА Новости, 04.12.2022
Москву к Новому году украсят более четырех тысяч световых конструкций
Более 4 тысяч световых декоративных конструкций украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T10:01
2022-12-04T10:01
2022-12-04T10:01
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
новый год
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более 4 тысяч световых декоративных конструкций украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В общей сложности установим более четырех тысяч световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника - новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами. Монтаж световых арок на Манежной, Тверской, Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Газетном и Камергерском переулках, на улице Кузнецкий мост стартует в ближайшее время, арка-шатер традиционно украсит фонтан Витали на площади Революции", - отметил Бирюков.В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что в этом году для праздничного оформления города будут использованы конструкции, с помощью которых его украшали в прошлые годы. Большинство декоративных элементов из года в год занимают одни и те же, уже привычные горожанам и туристам, места: световые арки в районе Тверской улицы, гигантский новогодний шар на Поклонной горе, фигуры полярных медведей у Ростокинского акведука и другие. У декораторов есть достаточно световых и декоративных элементов, из которых можно создавать и новые новогодние объекты.Заммэра рассказал, что сейчас завершается оборудование светового тоннеля на Никитском бульваре, скоро аналогичные работы начнутся на соседнем Тверском бульваре, световыми консолями украшают опоры освещения на Москворецкой, Софийской и Раушской набережных."В этом году наряду с новогодними конструкциями установим праздничные элементы с патриотической символикой у входа в Парк Горького, в парке "Зарядье", у павильона "Россия - моя история" на ВДНХ и возле Исторического музея. Там появятся красные звезды, декорированные буквой "Z", и конструкции в виде хештега с надписью "МЫВМЕСТЕ", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для новогоднего украшения Москвы используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Все декоративные элементы являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.В ноябре в проекте "Активный гражданин" проходило голосование, с помощью которого жители столицы решали, в каком формате Москва будет встречать Новый год. Свое мнение высказали около 300 тысяч человек. Более 80 процентов проголосовавших поддержали проведение Нового года и праздничное оформление города. При этом 29 процентов высказались за обычный формат празднования, а 52 процента предложили на этот раз воздержаться от массовых уличных концертов. Решение горожан будет реализовано. Празднование Нового года в Москве посвятят участникам специальной военной операции и людям, которые работают в оборонно-промышленном комплексе, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома.
https://ria.ru/20221118/sobyanin-1832566513.html
https://ria.ru/20221118/moskva-1832553969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, новый год
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Новый год
Москву к Новому году украсят более четырех тысяч световых конструкций
Заммэра Бирюков: более четырех тысяч световых конструкций украсят Москву к Новому году
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Более 4 тысяч световых декоративных конструкций украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам, сообщил
журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В общей сложности установим более четырех тысяч световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника - новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами. Монтаж световых арок на Манежной, Тверской, Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Газетном и Камергерском переулках, на улице Кузнецкий мост стартует в ближайшее время, арка-шатер традиционно украсит фонтан Витали на площади Революции", - отметил Бирюков.
В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что в этом году для праздничного оформления города будут использованы конструкции, с помощью которых его украшали в прошлые годы. Большинство декоративных элементов из года в год занимают одни и те же, уже привычные горожанам и туристам, места: световые арки в районе Тверской улицы, гигантский новогодний шар на Поклонной горе, фигуры полярных медведей у Ростокинского акведука и другие. У декораторов есть достаточно световых и декоративных элементов, из которых можно создавать и новые новогодние объекты.
Заммэра рассказал, что сейчас завершается оборудование светового тоннеля на Никитском бульваре, скоро аналогичные работы начнутся на соседнем Тверском бульваре, световыми консолями украшают опоры освещения на Москворецкой, Софийской и Раушской набережных.
"В этом году наряду с новогодними конструкциями установим праздничные элементы с патриотической символикой у входа в Парк Горького, в парке "Зарядье
", у павильона "Россия - моя история" на ВДНХ и возле Исторического музея
. Там появятся красные звезды, декорированные буквой "Z", и конструкции в виде хештега с надписью "МЫВМЕСТЕ", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для новогоднего украшения Москвы используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Все декоративные элементы являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
В ноябре в проекте "Активный гражданин" проходило голосование, с помощью которого жители столицы решали, в каком формате Москва будет встречать Новый год. Свое мнение высказали около 300 тысяч человек. Более 80 процентов проголосовавших поддержали проведение Нового года и праздничное оформление города. При этом 29 процентов высказались за обычный формат празднования, а 52 процента предложили на этот раз воздержаться от массовых уличных концертов. Решение горожан будет реализовано. Празднование Нового года в Москве посвятят участникам специальной военной операции и людям, которые работают в оборонно-промышленном комплексе, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома.