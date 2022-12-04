https://ria.ru/20221204/miting-1836223490.html
В Молдавии прошел массовый антиправительственный митинг
В Молдавии прошел массовый антиправительственный митинг - РИА Новости, 04.12.2022
В Молдавии прошел массовый антиправительственный митинг
Партия социалистов Молдавии провела антиправительственный протест на юге страны, потребовав проведения досрочных выборов, сообщила пресс-служба политсилы. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T15:03
2022-12-04T15:03
2022-12-04T15:03
в мире
майя санду
наталья гаврилица
молдавия
кагул
комрат
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КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии провела антиправительственный протест на юге страны, потребовав проведения досрочных выборов, сообщила пресс-служба политсилы.В митинге приняли участие депутаты и активисты Партии социалистов, а также сотни жителей городов Кагул, Комрат, Вулканешт, Леова и Кантемир.Участники митинга выступили против действий правящей партии "Действие и солидарность", которая, как отметила пресс-служба, "захватила всю власть в стране и политически подчинила силовые структуры, генпрокуратуру, судебную власть". Протестующие настаивают на проведении досрочных выборов в стране."Люди не будут молчать, борьба только начинается и власти уже страшно. Увидимся на центральной площади Кишинева", – заявил собравшимся вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майя санду, наталья гаврилица, молдавия, кагул, комрат, псрм
В мире, Майя Санду, Наталья Гаврилица, Молдавия, Кагул, Комрат, ПСРМ
В Молдавии прошел массовый антиправительственный митинг
Партия социалистов Молдавии провела массовый антиправительственный митинг в Кагуле
КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии провела антиправительственный протест на юге страны, потребовав проведения досрочных выборов, сообщила пресс-служба политсилы.
"В Кагуле сегодня прошел мирный митинг протеста против политики действующей власти, организованный Партией социалистов. Люди высказались против неконтролируемого роста цен, против диктатуры партии "Действие и солидарность", против беззакония, потребовали отставки президента Майи Санду и правительства Натальи Гаврилицы", - сообщается на сайте Соцпартии.
В митинге приняли участие депутаты и активисты Партии социалистов, а также сотни жителей городов Кагул, Комрат
, Вулканешт, Леова и Кантемир.
Участники митинга выступили против действий правящей партии "Действие и солидарность", которая, как отметила пресс-служба, "захватила всю власть в стране и политически подчинила силовые структуры, генпрокуратуру, судебную власть". Протестующие настаивают на проведении досрочных выборов в стране.
"Люди не будут молчать, борьба только начинается и власти уже страшно. Увидимся на центральной площади Кишинева", – заявил собравшимся вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ
Влад Батрынча.
Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.