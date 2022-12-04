https://ria.ru/20221204/miting-1836223490.html

В Молдавии прошел массовый антиправительственный митинг

В Молдавии прошел массовый антиправительственный митинг - РИА Новости, 04.12.2022

В Молдавии прошел массовый антиправительственный митинг

Партия социалистов Молдавии провела антиправительственный протест на юге страны, потребовав проведения досрочных выборов, сообщила пресс-служба политсилы. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T15:03

2022-12-04T15:03

2022-12-04T15:03

в мире

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наталья гаврилица

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кагул

комрат

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КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии провела антиправительственный протест на юге страны, потребовав проведения досрочных выборов, сообщила пресс-служба политсилы.В митинге приняли участие депутаты и активисты Партии социалистов, а также сотни жителей городов Кагул, Комрат, Вулканешт, Леова и Кантемир.Участники митинга выступили против действий правящей партии "Действие и солидарность", которая, как отметила пресс-служба, "захватила всю власть в стране и политически подчинила силовые структуры, генпрокуратуру, судебную власть". Протестующие настаивают на проведении досрочных выборов в стране."Люди не будут молчать, борьба только начинается и власти уже страшно. Увидимся на центральной площади Кишинева", – заявил собравшимся вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html

молдавия

кагул

комрат

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, майя санду, наталья гаврилица, молдавия, кагул, комрат, псрм