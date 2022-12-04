https://ria.ru/20221204/milan-1836278118.html
В Милане митингующие потребовали перестать вооружать Украину
В Милане митингующие потребовали перестать вооружать Украину - РИА Новости, 04.12.2022
В Милане митингующие потребовали перестать вооружать Украину
В центре Милана прошло шествие в знак протеста против отправки итальянского вооружения украинским властям и расширения антироссийских санкций, сообщил РИА... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T21:03
2022-12-04T21:03
2022-12-04T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
украина
италия
нато
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РИМ, 4 дек — РИА Новости. В центре Милана прошло шествие в знак протеста против отправки итальянского вооружения украинским властям и расширения антироссийских санкций, сообщил РИА Новости один из организаторов акции, представитель политической организации "Единая Италия" Амедео Авондет.Марш организовал бывший мэр Рима Джанни Алеманно, который неделю назад создал комитет "Остановить войну", выступающий за неучастие Италии в конфликте на Украине.Митингующие растянули многометровый баннер с подписью "Хватит оружия Киеву и санкций против России" и прошли по улицам с итальянскими флагами и фальшфейерами. "Наша страна из-за политики правительства оплачивает последствия кризиса, платя богачам, мультинациональным корпорациям и США. <...> На манифестации были и российские флаги, но главное, что на ней были итальянские флаги, которые показывают, что прежде всего мы патриоты, которые любят свой народ", — рассказал Авондет.По его словам, раньше он поддерживал партию "Братья Италии", которая после победы на сентябрьских выборах подняла цены на бензин."Главным интересом должно стать единство нации вне зависимости от политических различий. Сейчас Италию оккупируют базы США и НАТО, и нельзя бояться говорить, что 17 тысяч солдат находятся в Италии и держат на мушке наше правительство", — заявил активист.Он добавил, что в конце декабря собирается посетить Россию в составе делегации "Единой Италии", где намерен встретиться с представителями "Единой России", а в начале января зарегистрировать свое движение в качестве партии.Запад столкнулся с ростом цен на энергоресурсы и инфляцией из-за введения санкций против Москвы и отказа от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентоспособности после подорожания горючего, прежде всего газа. Это повлияло и на другие сферы экономики.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США, Великобритания и Евросоюз выделили миллиарды долларов на боевую технику для ВСУ. В России не раз отмечали, что Запад таким образом стремится затянуть конфликт.
https://ria.ru/20221202/vatikan-1835960754.html
https://ria.ru/20221130/germaniya-1835270571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, италия, нато, братья италии, единая россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Украина, Италия, НАТО, Братья Италии, Единая Россия
21:03 04.12.2022 (обновлено: 21:51 04.12.2022)
В Милане митингующие потребовали перестать вооружать Украину
В Милане прошла акция против антироссийских санкций и отправки оружия ВСУ
РИМ, 4 дек — РИА Новости. В центре Милана прошло шествие в знак протеста против отправки итальянского вооружения украинским властям и расширения антироссийских санкций, сообщил РИА Новости один из организаторов акции, представитель политической организации "Единая Италия" Амедео Авондет.
Марш организовал бывший мэр Рима Джанни Алеманно, который неделю назад создал комитет "Остановить войну", выступающий за неучастие Италии в конфликте на Украине.
Митингующие растянули многометровый баннер с подписью "Хватит оружия Киеву и санкций против России" и прошли по улицам с итальянскими флагами и фальшфейерами.
"Наша страна из-за политики правительства оплачивает последствия кризиса, платя богачам, мультинациональным корпорациям и США. <...> На манифестации были и российские флаги, но главное, что на ней были итальянские флаги, которые показывают, что прежде всего мы патриоты, которые любят свой народ", — рассказал Авондет.
По его словам, раньше он поддерживал партию "Братья Италии", которая после победы на сентябрьских выборах подняла цены на бензин.
"Главным интересом должно стать единство нации вне зависимости от политических различий. Сейчас Италию оккупируют базы США и НАТО, и нельзя бояться говорить, что 17 тысяч солдат находятся в Италии и держат на мушке наше правительство", — заявил активист.
Он добавил, что в конце декабря собирается посетить Россию в составе делегации "Единой Италии", где намерен встретиться с представителями "Единой России", а в начале января зарегистрировать свое движение в качестве партии.
Запад столкнулся с ростом цен на энергоресурсы и инфляцией из-за введения санкций против Москвы и отказа от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентоспособности после подорожания горючего, прежде всего газа. Это повлияло и на другие сферы экономики.
После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США
, Великобритания и Евросоюз выделили миллиарды долларов на боевую технику для ВСУ. В России не раз отмечали, что Запад таким образом стремится затянуть конфликт.