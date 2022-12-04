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Полиция Нигерии сообщила о нападении боевиков на мечеть на севере страны - РИА Новости, 04.12.2022
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Полиция Нигерии сообщила о нападении боевиков на мечеть на севере страны
Полиция Нигерии сообщила о нападении боевиков на мечеть на севере страны - РИА Новости, 04.12.2022
Полиция Нигерии сообщила о нападении боевиков на мечеть на севере страны
Террористы напали на мечеть в штате Кацина на севере Нигерии, похитив более десятка человек и выстрелив в имама, сообщает местная газета Punch. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T21:03
2022-12-04T21:27
в мире
нигерия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Террористы напали на мечеть в штате Кацина на севере Нигерии, похитив более десятка человек и выстрелив в имама, сообщает местная газета Punch.По информации издания, боевики похитили 19 человек из мечети во время молитвы вечером в субботу, однако позднее шесть из них были освобождены. Кроме того, они ранили имама и одного верующего."Правда, что произошло нападение. Террористы ворвались в мечеть в Майгамджи, пока люди совершали молитвы. Они выстрелили и ранили имама и еще одного человека. Эти люди сейчас проходят лечение в больнице. Террористы также похитили несколько верующих", - приводит издание слова представителя полиции штата.Как пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники, при нападении погибли 12 человек, в том числе имам мечети.
https://ria.ru/20221011/ekstremizm-1823006816.html
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в мире, нигерия
В мире, Нигерия
21:03 04.12.2022 (обновлено: 21:27 04.12.2022)
 
Полиция Нигерии сообщила о нападении боевиков на мечеть на севере страны

Полиция штата: боевики напали на мечеть на севере Нигерии, похитив более десяти человек

© AP Photo / Sunday AlambaПолиция Нигерии
Полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / Sunday Alamba
Полиция Нигерии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Террористы напали на мечеть в штате Кацина на севере Нигерии, похитив более десятка человек и выстрелив в имама, сообщает местная газета Punch.
По информации издания, боевики похитили 19 человек из мечети во время молитвы вечером в субботу, однако позднее шесть из них были освобождены. Кроме того, они ранили имама и одного верующего.
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"Правда, что произошло нападение. Террористы ворвались в мечеть в Майгамджи, пока люди совершали молитвы. Они выстрелили и ранили имама и еще одного человека. Эти люди сейчас проходят лечение в больнице. Террористы также похитили несколько верующих", - приводит издание слова представителя полиции штата.
Как пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники, при нападении погибли 12 человек, в том числе имам мечети.
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