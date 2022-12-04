https://ria.ru/20221204/mechet-1836277994.html

Полиция Нигерии сообщила о нападении боевиков на мечеть на севере страны

Полиция Нигерии сообщила о нападении боевиков на мечеть на севере страны - РИА Новости, 04.12.2022

Полиция Нигерии сообщила о нападении боевиков на мечеть на севере страны

Террористы напали на мечеть в штате Кацина на севере Нигерии, похитив более десятка человек и выстрелив в имама, сообщает местная газета Punch. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T21:03

2022-12-04T21:03

2022-12-04T21:27

в мире

нигерия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101414/61/1014146182_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_8bc28ad4c4e2f7473f1b7d9c8222dcbc.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Террористы напали на мечеть в штате Кацина на севере Нигерии, похитив более десятка человек и выстрелив в имама, сообщает местная газета Punch.По информации издания, боевики похитили 19 человек из мечети во время молитвы вечером в субботу, однако позднее шесть из них были освобождены. Кроме того, они ранили имама и одного верующего."Правда, что произошло нападение. Террористы ворвались в мечеть в Майгамджи, пока люди совершали молитвы. Они выстрелили и ранили имама и еще одного человека. Эти люди сейчас проходят лечение в больнице. Террористы также похитили несколько верующих", - приводит издание слова представителя полиции штата.Как пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники, при нападении погибли 12 человек, в том числе имам мечети.

https://ria.ru/20221011/ekstremizm-1823006816.html

https://ria.ru/20221202/vzryv-1835880348.html

нигерия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигерия