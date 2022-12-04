https://ria.ru/20221204/magadan-1836224087.html

Учреждения в Магадане проверят после гибели ребенка от упавшего снега

Учреждения в Магадане проверят после гибели ребенка от упавшего снега - РИА Новости, 04.12.2022

Учреждения в Магадане проверят после гибели ребенка от упавшего снега

Магаданские прокуроры в воскресенье обследуют школы, детские сады и другие городские учреждения на предмет безопасности, сообщает сайт прокуратуры Магаданской... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T15:05

2022-12-04T15:05

2022-12-04T15:05

происшествия

магаданская область

магадан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

МАГАДАН, 4 дек – РИА Новости. Магаданские прокуроры в воскресенье обследуют школы, детские сады и другие городские учреждения на предмет безопасности, сообщает сайт прокуратуры Магаданской области.В воскресенье снежно-ледовые массы сошли с крыши одного из детских садов Магадана. Гулявший на его территории восьмилетний мальчик погиб. В ситуации разбираются следователи, возбуждено уголовное дело."В настоящее время начато обследование территорий детских садов, школ, иных учреждений, посещаемых несовершеннолетними, на предмет безопасности нахождения на территории указанных организаций", - сообщает ведомство.Дополняется, также, что сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям должностных лиц детского сада на предмет халатности.

https://ria.ru/20220219/sneg-1773791384.html

магаданская область

магадан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, магаданская область, магадан