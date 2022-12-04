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Учреждения в Магадане проверят после гибели ребенка от упавшего снега - РИА Новости, 04.12.2022
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Учреждения в Магадане проверят после гибели ребенка от упавшего снега
Учреждения в Магадане проверят после гибели ребенка от упавшего снега - РИА Новости, 04.12.2022
Учреждения в Магадане проверят после гибели ребенка от упавшего снега
Магаданские прокуроры в воскресенье обследуют школы, детские сады и другие городские учреждения на предмет безопасности, сообщает сайт прокуратуры Магаданской... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T15:05
2022-12-04T15:05
происшествия
магаданская область
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МАГАДАН, 4 дек – РИА Новости. Магаданские прокуроры в воскресенье обследуют школы, детские сады и другие городские учреждения на предмет безопасности, сообщает сайт прокуратуры Магаданской области.В воскресенье снежно-ледовые массы сошли с крыши одного из детских садов Магадана. Гулявший на его территории восьмилетний мальчик погиб. В ситуации разбираются следователи, возбуждено уголовное дело."В настоящее время начато обследование территорий детских садов, школ, иных учреждений, посещаемых несовершеннолетними, на предмет безопасности нахождения на территории указанных организаций", - сообщает ведомство.Дополняется, также, что сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям должностных лиц детского сада на предмет халатности.
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происшествия, магаданская область, магадан
Происшествия, Магаданская область, Магадан
15:05 04.12.2022
 
Учреждения в Магадане проверят после гибели ребенка от упавшего снега

Прокуроры обследуют магаданские учреждения после гибели ребенка от упавшего с крыши снега

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
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МАГАДАН, 4 дек – РИА Новости. Магаданские прокуроры в воскресенье обследуют школы, детские сады и другие городские учреждения на предмет безопасности, сообщает сайт прокуратуры Магаданской области.
В воскресенье снежно-ледовые массы сошли с крыши одного из детских садов Магадана. Гулявший на его территории восьмилетний мальчик погиб. В ситуации разбираются следователи, возбуждено уголовное дело.
"В настоящее время начато обследование территорий детских садов, школ, иных учреждений, посещаемых несовершеннолетними, на предмет безопасности нахождения на территории указанных организаций", - сообщает ведомство.
Дополняется, также, что сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям должностных лиц детского сада на предмет халатности.
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