https://ria.ru/20221204/magadan-1836224087.html
Учреждения в Магадане проверят после гибели ребенка от упавшего снега
Учреждения в Магадане проверят после гибели ребенка от упавшего снега - РИА Новости, 04.12.2022
Учреждения в Магадане проверят после гибели ребенка от упавшего снега
Магаданские прокуроры в воскресенье обследуют школы, детские сады и другие городские учреждения на предмет безопасности, сообщает сайт прокуратуры Магаданской... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T15:05
2022-12-04T15:05
2022-12-04T15:05
происшествия
магаданская область
магадан
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МАГАДАН, 4 дек – РИА Новости. Магаданские прокуроры в воскресенье обследуют школы, детские сады и другие городские учреждения на предмет безопасности, сообщает сайт прокуратуры Магаданской области.В воскресенье снежно-ледовые массы сошли с крыши одного из детских садов Магадана. Гулявший на его территории восьмилетний мальчик погиб. В ситуации разбираются следователи, возбуждено уголовное дело."В настоящее время начато обследование территорий детских садов, школ, иных учреждений, посещаемых несовершеннолетними, на предмет безопасности нахождения на территории указанных организаций", - сообщает ведомство.Дополняется, также, что сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям должностных лиц детского сада на предмет халатности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магаданская область, магадан
Происшествия, Магаданская область, Магадан
Учреждения в Магадане проверят после гибели ребенка от упавшего снега
Прокуроры обследуют магаданские учреждения после гибели ребенка от упавшего с крыши снега
МАГАДАН, 4 дек – РИА Новости.
Магаданские прокуроры в воскресенье обследуют школы, детские сады и другие городские учреждения на предмет безопасности, сообщает сайт
прокуратуры Магаданской области.
В воскресенье снежно-ледовые массы сошли с крыши одного из детских садов Магадана. Гулявший на его территории восьмилетний мальчик погиб. В ситуации разбираются следователи, возбуждено уголовное дело.
"В настоящее время начато обследование территорий детских садов, школ, иных учреждений, посещаемых несовершеннолетними, на предмет безопасности нахождения на территории указанных организаций", - сообщает ведомство.
Дополняется, также, что сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям должностных лиц детского сада на предмет халатности.