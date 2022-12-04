https://ria.ru/20221204/magadan-1836211313.html

В Магадане завели дело после гибели ребенка от упавшего с крыши снега

В Магадане завели дело после гибели ребенка от упавшего с крыши снега - РИА Новости, 04.12.2022

В Магадане завели дело после гибели ребенка от упавшего с крыши снега

Следователи в Магадане возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели восьмилетнего мальчика из-за схода снега со льдом с крыши... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T12:56

2022-12-04T12:56

2022-12-04T12:56

происшествия

магадан

магаданская область

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МАГАДАН, 4 дек - РИА Новости. Следователи в Магадане возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели восьмилетнего мальчика из-за схода снега со льдом с крыши детского сада, сообщает СУСК России по региону.Ранее два снежных циклона один за другим действовали на территории Магаданской области. В Магадане объявлен режим ЧС из-за аномально большого количества осадков."Следственными органами СУСК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности" по факту обнаружения тела малолетнего ребенка в Магадане. Предварительно установлено, что... с крыши детского сада, расположенного по улице Гагарина в областном центре, произошел сход снеголедовой массы на играющего возле стены здания мальчика, 2014 года рождения. В результате ребенок получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", - говорится в сообщении.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и руководитель следственного управления."Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначена судебная медицинская экспертиза. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителя управления. В ходе расследования следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за надлежащее исполнение обязанностей по очистке зданий от снега и ледовых масс", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220210/devochka-1772082248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, магадан, магаданская область