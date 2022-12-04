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В Магадане завели дело после гибели ребенка от упавшего с крыши снега - РИА Новости, 04.12.2022
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В Магадане завели дело после гибели ребенка от упавшего с крыши снега
В Магадане завели дело после гибели ребенка от упавшего с крыши снега - РИА Новости, 04.12.2022
В Магадане завели дело после гибели ребенка от упавшего с крыши снега
Следователи в Магадане возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели восьмилетнего мальчика из-за схода снега со льдом с крыши... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T12:56
2022-12-04T12:56
происшествия
магадан
магаданская область
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МАГАДАН, 4 дек - РИА Новости. Следователи в Магадане возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели восьмилетнего мальчика из-за схода снега со льдом с крыши детского сада, сообщает СУСК России по региону.Ранее два снежных циклона один за другим действовали на территории Магаданской области. В Магадане объявлен режим ЧС из-за аномально большого количества осадков."Следственными органами СУСК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности" по факту обнаружения тела малолетнего ребенка в Магадане. Предварительно установлено, что... с крыши детского сада, расположенного по улице Гагарина в областном центре, произошел сход снеголедовой массы на играющего возле стены здания мальчика, 2014 года рождения. В результате ребенок получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", - говорится в сообщении.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и руководитель следственного управления."Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначена судебная медицинская экспертиза. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителя управления. В ходе расследования следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за надлежащее исполнение обязанностей по очистке зданий от снега и ледовых масс", - добавляется в сообщении.
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происшествия, магадан, магаданская область
Происшествия, Магадан, Магаданская область
12:56 04.12.2022
 
В Магадане завели дело после гибели ребенка от упавшего с крыши снега

СК завел уголовное дело после гибели ребенка из-за схода снега с крыши детсада в Магадане

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МАГАДАН, 4 дек - РИА Новости. Следователи в Магадане возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели восьмилетнего мальчика из-за схода снега со льдом с крыши детского сада, сообщает СУСК России по региону.
Ранее два снежных циклона один за другим действовали на территории Магаданской области. В Магадане объявлен режим ЧС из-за аномально большого количества осадков.
"Следственными органами СУСК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности" по факту обнаружения тела малолетнего ребенка в Магадане. Предварительно установлено, что... с крыши детского сада, расположенного по улице Гагарина в областном центре, произошел сход снеголедовой массы на играющего возле стены здания мальчика, 2014 года рождения. В результате ребенок получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и руководитель следственного управления.
"Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначена судебная медицинская экспертиза. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителя управления. В ходе расследования следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за надлежащее исполнение обязанностей по очистке зданий от снега и ледовых масс", - добавляется в сообщении.
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