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В Магадане ребенок погиб из-за схода снега с крыши детского сада - РИА Новости, 04.12.2022
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В Магадане ребенок погиб из-за схода снега с крыши детского сада
В Магадане ребенок погиб из-за схода снега с крыши детского сада - РИА Новости, 04.12.2022
В Магадане ребенок погиб из-за схода снега с крыши детского сада
Восьмилетний мальчик в воскресенье погиб в Магадане после схода снежных масс с крыши одного из детских садов, сообщает телеграм-канал "Магадан.ЧП". РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T11:52
2022-12-04T12:08
происшествия
магадан
магаданская область
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МАГАДАН, 4 дек – РИА Новости. Восьмилетний мальчик в воскресенье погиб в Магадане после схода снежных масс с крыши одного из детских садов, сообщает телеграм-канал "Магадан.ЧП".Ранее два снежных циклона один за другим действовали на территории Магаданской области. В Магадане объявлен режим ЧС из-за аномально большого количества осадков.В СУСК информацию о гибели ребенка РИА Новости подтвердили. Сейчас на месте трагедии работают следователи. Подробную информацию в ведомстве обещали предоставить позже."Мальчик, предположительно восьми лет, играя с друзьями, перелез через забор в хозяйственный двор детсада, где еще не была произведена расчистка крыши от снежных масс и сосулек. На фасадной части здания, где расположен вход, для безопасности детей и родителей эти работы были произведены накануне. Трагедия произошла через несколько минут после обхода территории сторожем. Дети гуляли возле здания сада без присмотра родителей. Обстоятельства произошедшего выясняются - на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов", - пишет Telegram-канал.
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происшествия, магадан, магаданская область
Происшествия, Магадан, Магаданская область
11:52 04.12.2022 (обновлено: 12:08 04.12.2022)
 
В Магадане ребенок погиб из-за схода снега с крыши детского сада

"Магадан.ЧП": восьмилетний ребенок погиб в Магадане после схода снега с крыши детсада

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАГАДАН, 4 дек – РИА Новости. Восьмилетний мальчик в воскресенье погиб в Магадане после схода снежных масс с крыши одного из детских садов, сообщает телеграм-канал "Магадан.ЧП".
Ранее два снежных циклона один за другим действовали на территории Магаданской области. В Магадане объявлен режим ЧС из-за аномально большого количества осадков.
В СУСК информацию о гибели ребенка РИА Новости подтвердили. Сейчас на месте трагедии работают следователи. Подробную информацию в ведомстве обещали предоставить позже.
"Мальчик, предположительно восьми лет, играя с друзьями, перелез через забор в хозяйственный двор детсада, где еще не была произведена расчистка крыши от снежных масс и сосулек. На фасадной части здания, где расположен вход, для безопасности детей и родителей эти работы были произведены накануне. Трагедия произошла через несколько минут после обхода территории сторожем. Дети гуляли возле здания сада без присмотра родителей. Обстоятельства произошедшего выясняются - на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов", - пишет Telegram-канал.
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