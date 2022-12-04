https://ria.ru/20221204/magadan-1836206338.html

В Магадане ребенок погиб из-за схода снега с крыши детского сада

В Магадане ребенок погиб из-за схода снега с крыши детского сада - РИА Новости, 04.12.2022

В Магадане ребенок погиб из-за схода снега с крыши детского сада

Восьмилетний мальчик в воскресенье погиб в Магадане после схода снежных масс с крыши одного из детских садов, сообщает телеграм-канал "Магадан.ЧП". РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T11:52

2022-12-04T11:52

2022-12-04T12:08

происшествия

магадан

магаданская область

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МАГАДАН, 4 дек – РИА Новости. Восьмилетний мальчик в воскресенье погиб в Магадане после схода снежных масс с крыши одного из детских садов, сообщает телеграм-канал "Магадан.ЧП".Ранее два снежных циклона один за другим действовали на территории Магаданской области. В Магадане объявлен режим ЧС из-за аномально большого количества осадков.В СУСК информацию о гибели ребенка РИА Новости подтвердили. Сейчас на месте трагедии работают следователи. Подробную информацию в ведомстве обещали предоставить позже."Мальчик, предположительно восьми лет, играя с друзьями, перелез через забор в хозяйственный двор детсада, где еще не была произведена расчистка крыши от снежных масс и сосулек. На фасадной части здания, где расположен вход, для безопасности детей и родителей эти работы были произведены накануне. Трагедия произошла через несколько минут после обхода территории сторожем. Дети гуляли возле здания сада без присмотра родителей. Обстоятельства произошедшего выясняются - на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов", - пишет Telegram-канал.

https://ria.ru/20220210/devochka-1772082248.html

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магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, магадан, магаданская область