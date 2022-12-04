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Российские силы уничтожили три группы украинских диверсантов в ЛНР

Российские силы уничтожили три группы украинских диверсантов в ЛНР - РИА Новости, 04.12.2022

Российские силы уничтожили три группы украинских диверсантов в ЛНР

Потери украинских войск на Краснолиманском направлении за сутки составили более 80 человек, в том числе были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы, РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T14:45

2022-12-04T14:45

2022-12-04T14:56

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Потери украинских войск на Краснолиманском направлении за сутки составили более 80 человек, в том числе были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы, заявили в воскресенье в Минобороны РФ."Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты и бронеавтомобиль", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Краснолиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп пытался атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка в ЛНР. Ударами российской артиллерии атака была отражена, а противник отброшен к исходному рубежу.Также две украинские штурмовые группы пытались атаковать в направлении населенного пункта Кременная в ЛНР. Их действия были сорваны нанесением огневого поражения в районе Серебрянского Лесничества."Кроме того, в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20221204/ataka-1836221346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины