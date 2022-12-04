14:45 04.12.2022 (обновлено: 14:56 04.12.2022)
Российские силы уничтожили три группы украинских диверсантов в ЛНР
Российские силы уничтожили три группы украинских диверсантов у Червоной Дибровы в ЛНР
© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ЮВО ВС РФ
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ЮВО ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Потери украинских войск на Краснолиманском направлении за сутки составили более 80 человек, в том числе были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты и бронеавтомобиль", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп пытался атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка в ЛНР. Ударами российской артиллерии атака была отражена, а противник отброшен к исходному рубежу.
Также две украинские штурмовые группы пытались атаковать в направлении населенного пункта Кременная в ЛНР. Их действия были сорваны нанесением огневого поражения в районе Серебрянского Лесничества.
"Кроме того, в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - добавили в МО РФ.