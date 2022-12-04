Рейтинг@Mail.ru
Российские силы уничтожили три группы украинских диверсантов в ЛНР - РИА Новости, 04.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221204/lnr-1836221749.html
Российские силы уничтожили три группы украинских диверсантов в ЛНР
Российские силы уничтожили три группы украинских диверсантов в ЛНР - РИА Новости, 04.12.2022
Российские силы уничтожили три группы украинских диверсантов в ЛНР
Потери украинских войск на Краснолиманском направлении за сутки составили более 80 человек, в том числе были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы, РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T14:45
2022-12-04T14:56
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832225139_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cfe1fc2a270b66ea819855c213516822.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Потери украинских войск на Краснолиманском направлении за сутки составили более 80 человек, в том числе были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы, заявили в воскресенье в Минобороны РФ."Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты и бронеавтомобиль", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Краснолиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп пытался атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка в ЛНР. Ударами российской артиллерии атака была отражена, а противник отброшен к исходному рубежу.Также две украинские штурмовые группы пытались атаковать в направлении населенного пункта Кременная в ЛНР. Их действия были сорваны нанесением огневого поражения в районе Серебрянского Лесничества."Кроме того, в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20221204/ataka-1836221346.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832225139_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bec7fbaef612f09f6a9ccd15fe2353ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:45 04.12.2022 (обновлено: 14:56 04.12.2022)
 
Российские силы уничтожили три группы украинских диверсантов в ЛНР

Российские силы уничтожили три группы украинских диверсантов у Червоной Дибровы в ЛНР

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ЮВО ВС РФ
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град ЮВО ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ЮВО ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Потери украинских войск на Краснолиманском направлении за сутки составили более 80 человек, в том числе были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты и бронеавтомобиль", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп пытался атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка в ЛНР. Ударами российской артиллерии атака была отражена, а противник отброшен к исходному рубежу.
Также две украинские штурмовые группы пытались атаковать в направлении населенного пункта Кременная в ЛНР. Их действия были сорваны нанесением огневого поражения в районе Серебрянского Лесничества.
"Кроме того, в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - добавили в МО РФ.
Военнослужащий РФ в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
Вчера, 14:40Специальная военная операция на Украине
Российские силы сорвали контратаку ВСУ на Купянском направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала