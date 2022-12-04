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Разведчик отметил повышение уровня взаимодействия российских войск в ЛНР - РИА Новости, 04.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221204/lnr-1836194051.html
Разведчик отметил повышение уровня взаимодействия российских войск в ЛНР
Разведчик отметил повышение уровня взаимодействия российских войск в ЛНР - РИА Новости, 04.12.2022
Разведчик отметил повышение уровня взаимодействия российских войск в ЛНР
В российских войсках повысился уровень взаимодействия, это обеспечивает продвижение вперед, рассказал РИА Новости разведчик спецназа Западного военного округа в РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T11:18
2022-12-04T13:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
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НОВОСЕЛОВСКОЕ, 4 дек — РИА Новости. В российских войсках повысился уровень взаимодействия, это обеспечивает продвижение вперед, рассказал РИА Новости разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.По его словам, грамотная тактика и взаимодействие между всеми подразделениями, которые находятся в этом районе, дают максимальный результат."Переломный момент наступил, наверное, недели две с половиной назад конкретно в этом населенном пункте, когда здесь подразделения начали работать не каждый по своему направлению. То есть, как вы знаете, пехота выполняет свои задачи, разведка выполняет свои задачи, танкисты выполняют свои, когда мы здесь заварили общее дело и работаем для одной цели, только тогда пошло продвижение", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что теперь все друг с другом взаимодействуют, друг другу подсказывают, друг друга прикрывают — и так разные рода войск действуют как одно целое."Благодаря этому мы можем двигаться вперед", — заключил спецназовец.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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"Как одно целое" – разведчик ЛНР об уровне взаимодействия в российских войсках
В войсках РФ повысился уровень взаимодействия, что обеспечивает продвижение вперед. Грамотная тактика и взаимодействие между всеми подразделениями, которые находятся в этом районе, даёт максимальный результат.
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безопасность, россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика
11:18 04.12.2022 (обновлено: 13:25 04.12.2022)
 
Разведчик отметил повышение уровня взаимодействия российских войск в ЛНР

Разведчик спецназа сообщил о повышении уровня взаимодействия российских войск в ЛНР

Читать ria.ru в
НОВОСЕЛОВСКОЕ, 4 дек — РИА Новости. В российских войсках повысился уровень взаимодействия, это обеспечивает продвижение вперед, рассказал РИА Новости разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.
По его словам, грамотная тактика и взаимодействие между всеми подразделениями, которые находятся в этом районе, дают максимальный результат.
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"Переломный момент наступил, наверное, недели две с половиной назад конкретно в этом населенном пункте, когда здесь подразделения начали работать не каждый по своему направлению. То есть, как вы знаете, пехота выполняет свои задачи, разведка выполняет свои задачи, танкисты выполняют свои, когда мы здесь заварили общее дело и работаем для одной цели, только тогда пошло продвижение", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что теперь все друг с другом взаимодействуют, друг другу подсказывают, друг друга прикрывают — и так разные рода войск действуют как одно целое.
"Благодаря этому мы можем двигаться вперед", — заключил спецназовец.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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