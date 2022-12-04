https://ria.ru/20221204/lnr-1836194051.html

Разведчик отметил повышение уровня взаимодействия российских войск в ЛНР

Разведчик отметил повышение уровня взаимодействия российских войск в ЛНР - РИА Новости, 04.12.2022

Разведчик отметил повышение уровня взаимодействия российских войск в ЛНР

В российских войсках повысился уровень взаимодействия, это обеспечивает продвижение вперед, рассказал РИА Новости разведчик спецназа Западного военного округа в РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T11:18

2022-12-04T11:18

2022-12-04T13:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836204501_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e366dd8b5fe2eb12ffac947541894fc.jpg

НОВОСЕЛОВСКОЕ, 4 дек — РИА Новости. В российских войсках повысился уровень взаимодействия, это обеспечивает продвижение вперед, рассказал РИА Новости разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.По его словам, грамотная тактика и взаимодействие между всеми подразделениями, которые находятся в этом районе, дают максимальный результат."Переломный момент наступил, наверное, недели две с половиной назад конкретно в этом населенном пункте, когда здесь подразделения начали работать не каждый по своему направлению. То есть, как вы знаете, пехота выполняет свои задачи, разведка выполняет свои задачи, танкисты выполняют свои, когда мы здесь заварили общее дело и работаем для одной цели, только тогда пошло продвижение", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что теперь все друг с другом взаимодействуют, друг другу подсказывают, друг друга прикрывают — и так разные рода войск действуют как одно целое."Благодаря этому мы можем двигаться вперед", — заключил спецназовец.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221204/lnr-1836187290.html

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Как одно целое" – разведчик ЛНР об уровне взаимодействия в российских войсках В войсках РФ повысился уровень взаимодействия, что обеспечивает продвижение вперед. Грамотная тактика и взаимодействие между всеми подразделениями, которые находятся в этом районе, даёт максимальный результат. 2022-12-04T11:18 true PT1M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, луганская народная республика