https://ria.ru/20221204/koronavirus-1836193756.html
В Подмосковье за сутки выявили 188 новых случаев COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 188 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 04.12.2022
В Подмосковье за сутки выявили 188 новых случаев COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 188 случаев COVID-19, госпитализировано 26 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T11:13
2022-12-04T11:13
2022-12-04T11:13
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 188 случаев COVID-19, госпитализировано 26 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 188, госпитализировано 26 человек, выздоровело 143 человека за сутки, один человек умер", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье было выявлено 193 новых случая COVID-19.
https://ria.ru/20221204/koronavirus-1836192839.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, московская область (подмосковье), здоровье - общество, общество
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество, Общество
В Подмосковье за сутки выявили 188 новых случаев COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 108 новых случаев COVID-19, умер один пациент