https://ria.ru/20221204/koronavirus-1836193756.html

В Подмосковье за сутки выявили 188 новых случаев COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 188 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 04.12.2022

В Подмосковье за сутки выявили 188 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлено 188 случаев COVID-19, госпитализировано 26 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T11:13

2022-12-04T11:13

2022-12-04T11:13

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 188 случаев COVID-19, госпитализировано 26 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 188, госпитализировано 26 человек, выздоровело 143 человека за сутки, один человек умер", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье было выявлено 193 новых случая COVID-19.

https://ria.ru/20221204/koronavirus-1836192839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, московская область (подмосковье), здоровье - общество, общество