https://ria.ru/20221204/koronavirus-1836193633.html

В Москве госпитализировали 158 человек с COVID-19 за сутки

В Москве госпитализировали 158 человек с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 04.12.2022

В Москве госпитализировали 158 человек с COVID-19 за сутки

За последние сутки в Москве выявлены 1136 случаев COVID-19, 17 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T11:13

2022-12-04T11:13

2022-12-04T11:13

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1136 случаев COVID-19, 17 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1136, госпитализированы 158 человек, выздоровели 790 человек, 17 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1187 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 261 716 случаев коронавируса, выздоровели 3 068 355 человек, умерли 47 049 человек.

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19