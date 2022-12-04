https://ria.ru/20221204/koronavirus-1836192839.html
В России за сутки госпитализировали 722 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 722 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.12.2022
В России за сутки госпитализировали 722 человек с COVID-19
В РФ за сутки госпитализированы 722 человека с COVID-19, на 45,5% меньше, чем накануне, выздоровели 4 589, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T11:06
2022-12-04T11:06
2022-12-04T11:06
распространение коронавируса
общество
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 722 человека с COVID-19, на 45,5% меньше, чем накануне, выздоровели 4 589, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 4 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 722 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 45,5% ... Выздоровело за сутки 4 589 человек, или на 10,6% меньше в сравнении с 3 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 13 субъектах, снижение - в 66 регионах, ситуация не изменилась в шести субъектах страны."Выявлено 6 598 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 55 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221201/virusy-1835488360.html
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общество, россия, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 722 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 6598 новых случаев, умерло 55 человек
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 722 человека с COVID-19, на 45,5% меньше, чем накануне, выздоровели 4 589, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 4 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 722 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 45,5% ... Выздоровело за сутки 4 589 человек, или на 10,6% меньше в сравнении с 3 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 13 субъектах, снижение - в 66 регионах, ситуация не изменилась в шести субъектах страны.
"Выявлено 6 598 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 55 человек", - говорится в сообщении.