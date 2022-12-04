https://ria.ru/20221204/koronavirus-1836192839.html

В России за сутки госпитализировали 722 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 722 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.12.2022

В России за сутки госпитализировали 722 человек с COVID-19

В РФ за сутки госпитализированы 722 человека с COVID-19, на 45,5% меньше, чем накануне, выздоровели 4 589, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T11:06

2022-12-04T11:06

2022-12-04T11:06

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 722 человека с COVID-19, на 45,5% меньше, чем накануне, выздоровели 4 589, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 4 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 722 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 45,5% ... Выздоровело за сутки 4 589 человек, или на 10,6% меньше в сравнении с 3 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 13 субъектах, снижение - в 66 регионах, ситуация не изменилась в шести субъектах страны."Выявлено 6 598 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 55 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221201/virusy-1835488360.html

https://ria.ru/20221028/virusy-1826888546.html

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общество, россия, коронавирус covid-19