Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки госпитализировали 722 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221204/koronavirus-1836192839.html
В России за сутки госпитализировали 722 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 722 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.12.2022
В России за сутки госпитализировали 722 человек с COVID-19
В РФ за сутки госпитализированы 722 человека с COVID-19, на 45,5% меньше, чем накануне, выздоровели 4 589, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T11:06
2022-12-04T11:06
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834494339_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_c16699785134203c786f9ac30e752fe8.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 722 человека с COVID-19, на 45,5% меньше, чем накануне, выздоровели 4 589, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 4 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 722 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 45,5% ... Выздоровело за сутки 4 589 человек, или на 10,6% меньше в сравнении с 3 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 13 субъектах, снижение - в 66 регионах, ситуация не изменилась в шести субъектах страны."Выявлено 6 598 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 55 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221201/virusy-1835488360.html
https://ria.ru/20221028/virusy-1826888546.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834494339_325:0:2657:1749_1920x0_80_0_0_c9afe602a6e8e34123899cfd7a2975d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
11:06 04.12.2022
 
В России за сутки госпитализировали 722 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 6598 новых случаев, умерло 55 человек

© AP Photo / Charles KrupaАспирант в лаборатории
Аспирант в лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / Charles Krupa
Аспирант в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 722 человека с COVID-19, на 45,5% меньше, чем накануне, выздоровели 4 589, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 4 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 722 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 45,5% ... Выздоровело за сутки 4 589 человек, или на 10,6% меньше в сравнении с 3 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.
Ученый исследует летучую мышь - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 11:32Россия-Китай: Главное
Роспотребнадзор: выявленные в Китае новые вирусы у летучих мышей неопасны
Рост числа госпитализаций произошел в 13 субъектах, снижение - в 66 регионах, ситуация не изменилась в шести субъектах страны.
"Выявлено 6 598 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 55 человек", - говорится в сообщении.
Капля воды - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 08:00Наука
Смерть затаилась во льдах. Древние вирусы возвращаются
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала