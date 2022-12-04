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Биография Николая Коляды

Биография Николая Коляды - РИА Новости, 04.12.2022

Биография Николая Коляды

Российский драматург Николай Владимирович Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Кустанайской (ныне Костанайская) области (Казахстан). РИА Новости, 04.12.2022

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2022-12-04T01:20

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Российский драматург Николай Владимирович Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Кустанайской (ныне Костанайская) области (Казахстан). В 1977 году окончил Свердловское театральное училище (ныне Екатеринбургский государственный театральный институт). В 1989 году – Литературный институт имени А.М. Горького (отделение прозы, семинар Вячеслава Шугаева).В 1977-1983 годах Коляда работал в Свердловском академическом театре драмы.Играл роли Лариосика в "Днях Турбиных" Михаила Булгакова, Бальзаминова в "Женитьбе Бальзаминова" Александра Островского, Поприщина в "Записках сумасшедшего" Николая Гоголя, Малахова в спектакле "Остановите Малахова!" Валерия Аграновского и др. За роль Малахова он был удостоен премии Свердловского Обкома ВЛКСМ.В 1978-1980 годах проходил срочную службу в войсках связи Уральского военного округа Вооруженных сил СССР. После демобилизации вернулся в театр.В годы учебы в Литинституте работал руководителем агитбригады во Дворце Культуры им. Горького Домостроительного комбината (до 1985 года), в 1985-1987 годах был литературным сотрудником газеты "Калининец" на Заводе имени Калинина. В 1989 году на Всесоюзном совещании молодых писателей он был принят в члены Союза писателей СССР и в члены Литературного фонда РФ, в 1990 году вступил в Союз театральных деятелей РФ.С 1992 по 1993 год Коляда жил в Германии, куда был приглашен на стипендию в Академию Шлёсс Солитюде (Akademie Schloss Solitude, Штуттгарт), а затем работал актером в немецком театре "Дойче Шаушпиль Хаус" Гамбурга.В 1999-2010 годах он был главным редактором литературно-художественного и публицистического журнала "Урал".Первый рассказ Николая Коляды под названием "Склизко!" был опубликован в газете "Уральский рабочий" в 1982 году. Позже его рассказы печатались в газетах "Вечерний Свердловск" и "Уральский рабочий", журнале "Урал", сборниках молодых уральских писателей "Начало лета" и "Ожидание". Первая пьеса "Играем в фанты" была написана в 1986 году и принесла Николаю Коляде известность, ее поставили более 70 театров. За ней последовали пьесы "Барак" (1988), "Курица" (1989), "Мурлин Мурло" (1989), "Американка" (1991), "Канотье" (1992), "Полонез Огинского" (1993), "Персидская сирень" (1995), "Мы едем, едем, едем…" (1995), "Старосветские помещики" (по мотивам одноименной повести Николая Гоголя, 2000), "Тутанхамон" (2002), "Амиго" (2002); циклы одноактных пьес "Хрущевка" (1993-1997), "Кренделя" (2002-2003) и многие другие.Всего им были написаны более 120 пьес.Пьесы Коляды переведены на многие языки мира, ставятся в ведущих театрах страны и мира.В 1994 году Николай Коляда дебютировал как режиссер. В Свердловском государственном академическом театре драмы он поставил свою пьесу "Полонез Огинского". Постановка имела успех и шла на сцене театра девять лет. В последующие годы на сцене театра Коляда поставил немало своих пьес: "Канотье" (1995), "Корабль дураков" (1996), "Куриная слепота" (1997), "Уйди-уйди" (1999), "Персидская сирень" (2001). В Московском театре "Современник" в качестве режиссера он выступил в спектакле "Уйди-уйди" (2000), а в 2002 году поставил свою инсценировку пьесы испанского драматурга XV века Фернандо де Рохаса "Селестина". В 2019 году на Новой сцене Театра имени Евгения Вахтангова выпустил спектакль по пьесе собственного сочинения "Баба Шанель". В Польше им были поставлены спектакли "Баба Шанель" и "Наташина мечта" Ярославы Пулинович в Театре имени Стефана Ярача в Лодзи; "Маскарад" Михаила Лермонтова в Театре имени Ю. Словацкого в Кракове; "Корабль дураков" по собственной пьесе в Театре "Выбжеже" в Гданьске; "Ревизор" Николая Гоголя в Театре "Студио" в Варшаве и др. В декабре 2001 года Коляда официально зарегистрировал свой театр Некоммерческое партнерство "Коляда-театр", художественным руководителем которого является. В текущем репертуаре театра – более 50 спектаклей в постановке Николая Коляды, из них порядка 30 – по его собственным пьесам. Коляда занимается преподавательской деятельностью. Он является доцентом кафедры истории театра и литературы Екатеринбургского театрального института. Среди его выпускников – Олег Богаев, Василий Сигарев, Александр Архипов, Ярослава Пулинович, Анна Батурина, Ирина Васьковская, Валерий Шергин, Владимир Зуев, Анна Богачева, Екатерина Васильева, Юлия Ионушайте, Андрей Крупин, Светлана Баженова, Тая Сапурина, Полина Бородина, Дарья Уткина, Станислав Вальковский, Анжелика Четвергова, Ринат Ташимов, Ангиза Ишбулдина и многие другие, чьи пьесы идут в театрах по всему миру.В 2009 году под руководством Николая Коляды в Екатеринбурге был создан Центр современной драматургии – площадка для экспериментов молодых режиссеров, драматургов и актеров. В 1994 году впервые прошел, а с 2008 года был возобновлен в ежегодном формате международный театральный фестиваль современной драматургии "Коляда-Plays".С 2003 года также ежегодно проводится международный конкурс драматургов "Евразия", один из наиболее престижных драматургических конкурсов на территории СНГ."Коляда-театр" также реализует популярный проект по читке пьес уральских драматургов.Николай Коляда также снимается в кино, он исполнил роди в фильмах "Стендовые испытания" (1995), "Кроткая" (2017), "Война Анны" (2018), "Петровы в гриппе" (2020), "Последняя "Милая Болгария" (2021). Николай Коляда – заслуженный деятель искусств России (2003). Среди его наград – международная премия имени К.С. Станиславского (1998), Российская Национальная актерская премия имени Андрея Миронова "Фигаро" (2021) и др. Лауреат литературных премий: Царскосельская художественная премия (2004), "Хрустальная роза Виктора Розова" в номинации "Литература (2006), Премия имени П.П. Бажова в номинации "Мастер. Проза" (2016).Лауреат премий губернатора Свердловской области (2018, 1997).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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