https://ria.ru/20221204/kazaki-1836275061.html
Почти три тысячи кубанских казаков участвуют в спецоперации на Украине
Почти три тысячи кубанских казаков участвуют в спецоперации на Украине - РИА Новости, 04.12.2022
Почти три тысячи кубанских казаков участвуют в спецоперации на Украине
Войсковой атаман Александр Власов рассказал, что почти 3 тысячи представителей кубанского казачества находятся на территории специальной военной операции. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T20:39
2022-12-04T20:39
2022-12-04T20:41
специальная военная операция на украине
в мире
александр власов
украина
россия
кубанское казачье войско
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КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Войсковой атаман Александр Власов рассказал, что почти 3 тысячи представителей кубанского казачества находятся на территории специальной военной операции.Торжественная церемония отправки в ближайшее время казаков-добровольцев в зону спецоперации прошла в учебном центре войска."Сейчас боевые задачи выполняют почти 3 тысячи казаков в составе трех отрядов казачьей бригады "Кубань", а также воинских частей. Во все времена казаки защищают Родину с несокрушимой смелостью и отвагой, честью и мужеством, стойкостью и решимостью. Победа будет за нами", – передает администрация региона слова Власова.Уточняется, что добровольцы в течение двух недель прошли курсы тактической, огневой, разведывательной, военно-медицинской, инженерной подготовки, обучались военной топографии.По данным пресс-службы, учебный центр Кубанского казачьего войска – первый в России казачий центр, на территории которого проводят качественную подготовку добровольцев, учитывающую опыт военных операций, войн и локальных конфликтов последних десятилетий.
https://ria.ru/20221124/dobrovolets-1833894283.html
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в мире, александр власов, украина, россия, кубанское казачье войско
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Власов, Украина, Россия, Кубанское казачье войско
20:39 04.12.2022 (обновлено: 20:41 04.12.2022)
Почти три тысячи кубанских казаков участвуют в спецоперации на Украине
Атаман Власов: почти три тысячи кубанских казаков участвуют в спецоперации на Украине