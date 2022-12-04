https://ria.ru/20221204/kazaki-1836275061.html

Почти три тысячи кубанских казаков участвуют в спецоперации на Украине

Почти три тысячи кубанских казаков участвуют в спецоперации на Украине - РИА Новости, 04.12.2022

Почти три тысячи кубанских казаков участвуют в спецоперации на Украине

Войсковой атаман Александр Власов рассказал, что почти 3 тысячи представителей кубанского казачества находятся на территории специальной военной операции. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T20:39

2022-12-04T20:39

2022-12-04T20:41

специальная военная операция на украине

в мире

александр власов

украина

россия

кубанское казачье войско

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КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Войсковой атаман Александр Власов рассказал, что почти 3 тысячи представителей кубанского казачества находятся на территории специальной военной операции.Торжественная церемония отправки в ближайшее время казаков-добровольцев в зону спецоперации прошла в учебном центре войска."Сейчас боевые задачи выполняют почти 3 тысячи казаков в составе трех отрядов казачьей бригады "Кубань", а также воинских частей. Во все времена казаки защищают Родину с несокрушимой смелостью и отвагой, честью и мужеством, стойкостью и решимостью. Победа будет за нами", – передает администрация региона слова Власова.Уточняется, что добровольцы в течение двух недель прошли курсы тактической, огневой, разведывательной, военно-медицинской, инженерной подготовки, обучались военной топографии.По данным пресс-службы, учебный центр Кубанского казачьего войска – первый в России казачий центр, на территории которого проводят качественную подготовку добровольцев, учитывающую опыт военных операций, войн и локальных конфликтов последних десятилетий.

https://ria.ru/20221124/dobrovolets-1833894283.html

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в мире, александр власов, украина, россия, кубанское казачье войско