https://ria.ru/20221204/iran-1836213659.html

В Иране казнили осужденных за связи с израильской разведкой

В Иране казнили осужденных за связи с израильской разведкой - РИА Новости, 04.12.2022

В Иране казнили осужденных за связи с израильской разведкой

Четыре человека были казнены в воскресенье в Иране по обвинению в связях со службой израильской внешней разведки "Моссад", передает агентство IRNA. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T13:33

2022-12-04T13:33

2022-12-04T13:33

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моссад

израиль

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Четыре человека были казнены в воскресенье в Иране по обвинению в связях со службой израильской внешней разведки "Моссад", передает агентство IRNA."Судебные органы Ирана объявили, что четверо мятежников, осужденных за связи с… разведслужбой "Моссад", были казнены рано утром в воскресенье", - сообщает агентство.Отмечается, что их задержали в июне сотрудники элитных подразделений ВС Ирана КСИР (Корпус стражей исламской революции).В конце ноября суд вынес четыре смертных приговора по обвинению в работе на израильские разведслужбы и осуществлении шпионской и подрывной деятельности в Исламской республике.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, моссад, израиль