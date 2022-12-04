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В Иране казнили осужденных за связи с израильской разведкой - РИА Новости, 04.12.2022
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В Иране казнили осужденных за связи с израильской разведкой
В Иране казнили осужденных за связи с израильской разведкой - РИА Новости, 04.12.2022
В Иране казнили осужденных за связи с израильской разведкой
Четыре человека были казнены в воскресенье в Иране по обвинению в связях со службой израильской внешней разведки "Моссад", передает агентство IRNA. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T13:33
2022-12-04T13:33
в мире
иран
моссад
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Четыре человека были казнены в воскресенье в Иране по обвинению в связях со службой израильской внешней разведки "Моссад", передает агентство IRNA."Судебные органы Ирана объявили, что четверо мятежников, осужденных за связи с… разведслужбой "Моссад", были казнены рано утром в воскресенье", - сообщает агентство.Отмечается, что их задержали в июне сотрудники элитных подразделений ВС Ирана КСИР (Корпус стражей исламской революции).В конце ноября суд вынес четыре смертных приговора по обвинению в работе на израильские разведслужбы и осуществлении шпионской и подрывной деятельности в Исламской республике.
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в мире, иран, моссад, израиль
В мире, Иран, Моссад, Израиль
13:33 04.12.2022
 
В Иране казнили осужденных за связи с израильской разведкой

В Иране казнили четверых осужденных за связи с "Моссадом"

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Четыре человека были казнены в воскресенье в Иране по обвинению в связях со службой израильской внешней разведки "Моссад", передает агентство IRNA.
"Судебные органы Ирана объявили, что четверо мятежников, осужденных за связи с… разведслужбой "Моссад", были казнены рано утром в воскресенье", - сообщает агентство.
Отмечается, что их задержали в июне сотрудники элитных подразделений ВС Ирана КСИР (Корпус стражей исламской революции).
В конце ноября суд вынес четыре смертных приговора по обвинению в работе на израильские разведслужбы и осуществлении шпионской и подрывной деятельности в Исламской республике.
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