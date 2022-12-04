https://ria.ru/20221204/iran-1836213659.html
В Иране казнили осужденных за связи с израильской разведкой
В Иране казнили осужденных за связи с израильской разведкой - РИА Новости, 04.12.2022
В Иране казнили осужденных за связи с израильской разведкой
Четыре человека были казнены в воскресенье в Иране по обвинению в связях со службой израильской внешней разведки "Моссад", передает агентство IRNA. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T13:33
2022-12-04T13:33
2022-12-04T13:33
в мире
иран
моссад
израиль
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Четыре человека были казнены в воскресенье в Иране по обвинению в связях со службой израильской внешней разведки "Моссад", передает агентство IRNA."Судебные органы Ирана объявили, что четверо мятежников, осужденных за связи с… разведслужбой "Моссад", были казнены рано утром в воскресенье", - сообщает агентство.Отмечается, что их задержали в июне сотрудники элитных подразделений ВС Ирана КСИР (Корпус стражей исламской революции).В конце ноября суд вынес четыре смертных приговора по обвинению в работе на израильские разведслужбы и осуществлении шпионской и подрывной деятельности в Исламской республике.
https://ria.ru/20221130/bayden-1835398547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, моссад, израиль
В мире, Иран, Моссад, Израиль
В Иране казнили осужденных за связи с израильской разведкой
В Иране казнили четверых осужденных за связи с "Моссадом"