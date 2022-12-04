https://ria.ru/20221204/inflyatsiya-1836239649.html
В ЕС заявили об ответных мерах на закон США об инфляции
В ЕС заявили об ответных мерах на закон США об инфляции - РИА Новости, 04.12.2022
В ЕС заявили об ответных мерах на закон США об инфляции
Европейский союз должен принять меры для того, чтобы сбалансировать глобальную конкуренцию в связи с принятием в США закона о снижении инфляции (IRA), заявила... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T17:10
2022-12-04T17:10
2022-12-04T17:14
урсула фон дер ляйен
джо байден
брюгге
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сша
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Европейский союз должен принять меры для того, чтобы сбалансировать глобальную конкуренцию в связи с принятием в США закона о снижении инфляции (IRA), заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы должны скорректировать наши правила, чтобы упростить государственные инвестиции в экологическую трансформацию, также следует заново оценить общеевропейское финансирование", - сказала глава ЕС, выступая в Колледже Европы в бельгийском городе Брюгге.При этом, по ее словам, Евросоюз продолжит работать с США для урегулирования разногласий в вопросах конкуренции и обеспечения равных условий для бизнеса, возникших после принятия нового закона.Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из местных материалов. Этот "Акт сокращения инфляции" выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. В ЕС считают закон дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран.
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урсула фон дер ляйен, джо байден, брюгге, северная америка, сша, евросоюз
Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден, Брюгге, Северная Америка, США, Евросоюз
17:10 04.12.2022 (обновлено: 17:14 04.12.2022)
В ЕС заявили об ответных мерах на закон США об инфляции
Еврокомиссия собирается принять меры в ответ на закон о снижении инфляции США