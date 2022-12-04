https://ria.ru/20221204/gaz-1836243101.html
Власти Нижневартовска сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа
Власти Нижневартовска сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа - РИА Новости, 04.12.2022
Власти Нижневартовска сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа
Трое пострадавших при хлопке газа в пятиэтажке в Нижневартовске находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один – в тяжелом, сообщил глава города Дмитрий... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T17:26
2022-12-04T17:26
2022-12-04T17:34
нижневартовск
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Трое пострадавших при хлопке газа в пятиэтажке в Нижневартовске находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один – в тяжелом, сообщил глава города Дмитрий Кощенко.Хлопок бытового газа произошел в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске в воскресенье вечером. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Представитель экстренных служб сообщил, что есть информация о десяти пострадавших, однако позже уточнил, что из них двое погибли.Он уточнил, что дом не газифицирован, предварительно, произошел хлопок газового баллона.Для обогрева предоставлены четыре автобуса, решается вопрос о дополнительных. Для расселения жильцов будут представлены квартиры из маневренного фонда, добавил мэр.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нижневартовск, происшествия
Нижневартовск, Происшествия
17:26 04.12.2022 (обновлено: 17:34 04.12.2022)
Власти Нижневартовска сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа
Мэр Нижневартовска Кощенко сообщил о состоянии пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости.
Трое пострадавших при хлопке газа в пятиэтажке в Нижневартовске находятся в крайне тяжелом состоянии
, еще один – в тяжелом, сообщил глава города Дмитрий Кощенко.
Хлопок бытового газа произошел в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске в воскресенье вечером. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Представитель экстренных служб сообщил, что есть информация о десяти пострадавших, однако позже уточнил, что из них двое погибли.
"По предварительной информации сотрудников ГО и ЧС, двое погибших, четверо пострадавших, трое в крайне тяжелом состоянии, один - в тяжелом. Все пострадавшие находятся в окружной больнице", - написал Кощенко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что дом не газифицирован, предварительно, произошел хлопок газового баллона.
Для обогрева предоставлены четыре автобуса, решается вопрос о дополнительных. Для расселения жильцов будут представлены квартиры из маневренного фонда, добавил мэр.