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Власти Нижневартовска сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа - РИА Новости, 04.12.2022
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Власти Нижневартовска сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа
Власти Нижневартовска сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа - РИА Новости, 04.12.2022
Власти Нижневартовска сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа
Трое пострадавших при хлопке газа в пятиэтажке в Нижневартовске находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один – в тяжелом, сообщил глава города Дмитрий... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T17:26
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нижневартовск
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Трое пострадавших при хлопке газа в пятиэтажке в Нижневартовске находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один – в тяжелом, сообщил глава города Дмитрий Кощенко.Хлопок бытового газа произошел в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске в воскресенье вечером. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Представитель экстренных служб сообщил, что есть информация о десяти пострадавших, однако позже уточнил, что из них двое погибли.Он уточнил, что дом не газифицирован, предварительно, произошел хлопок газового баллона.Для обогрева предоставлены четыре автобуса, решается вопрос о дополнительных. Для расселения жильцов будут представлены квартиры из маневренного фонда, добавил мэр.
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нижневартовск, происшествия
Нижневартовск, Происшествия
17:26 04.12.2022 (обновлено: 17:34 04.12.2022)
 
Власти Нижневартовска сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа

Мэр Нижневартовска Кощенко сообщил о состоянии пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке

© фото очевидцаНа месте взрыва в многоэтажном доме в Нижневартовске
На месте взрыва в многоэтажном доме в Нижневартовске
© фото очевидца
На месте взрыва в многоэтажном доме в Нижневартовске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Трое пострадавших при хлопке газа в пятиэтажке в Нижневартовске находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один – в тяжелом, сообщил глава города Дмитрий Кощенко.
Хлопок бытового газа произошел в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске в воскресенье вечером. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Представитель экстренных служб сообщил, что есть информация о десяти пострадавших, однако позже уточнил, что из них двое погибли.
"По предварительной информации сотрудников ГО и ЧС, двое погибших, четверо пострадавших, трое в крайне тяжелом состоянии, один - в тяжелом. Все пострадавшие находятся в окружной больнице", - написал Кощенко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что дом не газифицирован, предварительно, произошел хлопок газового баллона.
Для обогрева предоставлены четыре автобуса, решается вопрос о дополнительных. Для расселения жильцов будут представлены квартиры из маневренного фонда, добавил мэр.
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