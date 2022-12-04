https://ria.ru/20221204/gaz-1836243101.html

Власти Нижневартовска сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа

Власти Нижневартовска сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа - РИА Новости, 04.12.2022

Власти Нижневартовска сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа

Трое пострадавших при хлопке газа в пятиэтажке в Нижневартовске находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один – в тяжелом, сообщил глава города Дмитрий... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T17:26

2022-12-04T17:26

2022-12-04T17:34

нижневартовск

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Трое пострадавших при хлопке газа в пятиэтажке в Нижневартовске находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один – в тяжелом, сообщил глава города Дмитрий Кощенко.Хлопок бытового газа произошел в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске в воскресенье вечером. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Представитель экстренных служб сообщил, что есть информация о десяти пострадавших, однако позже уточнил, что из них двое погибли.Он уточнил, что дом не газифицирован, предварительно, произошел хлопок газового баллона.Для обогрева предоставлены четыре автобуса, решается вопрос о дополнительных. Для расселения жильцов будут представлены квартиры из маневренного фонда, добавил мэр.

https://ria.ru/20221204/delo-1836244673.html

нижневартовск

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

нижневартовск, происшествия