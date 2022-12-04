https://ria.ru/20221204/frantsiya-1836239488.html

Во Франции назвали неочевидные проблемы при отключении электроэнергии

Во Франции назвали неочевидные проблемы при отключении электроэнергии - РИА Новости, 04.12.2022

Во Франции назвали неочевидные проблемы при отключении электроэнергии

"Перестанут, к примеру, работать автозаправки, светофоры, банкоматы и некоторые магазины, поскольку все они зависят от электропитания", — говорится в... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T17:09

2022-12-04T17:09

2022-12-04T17:09

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Возможные отключения электроэнергии зимой во Франции могут привести не только к очевидным последствиям, вроде неработающего отопления или освещения, сообщает Europe 1."Перестанут, к примеру, работать автозаправки, светофоры, банкоматы и некоторые магазины, поскольку все они зависят от электропитания", — говорится в публикации.Кроме того из строя могут выйти интернет, мобильная связь и бытовая техника, вроде стиральных машин и холодильников, добавляет автор. Отмечается, что правительство Франции не исключает возможности прибегнуть к контролируемым отключениям электроэнергии в некоторых городах или департаментах начиная с января, чтобы разгрузить французскую электросеть.В октябре Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) опубликовал отчет, в котором прогнозировал ускорение инфляции до 6,6% в декабре 2022 года. То же касается и роста цен на энергоресурсы, который, согласно исследованию, преодолеет отметку в 20% и достигнет 20,8% в декабре, что будет иметь значительный эффект на цены на продовольствие, рост которых ожидается на уровне 11,7% в конце года.Ранее французские СМИ сообщали, что за III квартал во Франции обанкротилось почти девять тысяч предприятий, что стало рекордом за последние 25 лет. Больше всего пострадал малый бизнес: небольшие магазины, рестораны, парикмахерские и салоны красоты.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за конфликта на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220613/makron-1795027441.html

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франция, париж, в мире