https://ria.ru/20221204/dostavka-1836177039.html

Россияне за год стали почти в 13 раз чаще пользоваться онлайн-доставкой

Россияне за год стали почти в 13 раз чаще пользоваться онлайн-доставкой - РИА Новости, 04.12.2022

Россияне за год стали почти в 13 раз чаще пользоваться онлайн-доставкой

Число онлайн-заказов с курьерской доставкой в январе-октябре 2022 года выросло почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, также в 4 раза... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T09:09

2022-12-04T09:09

2022-12-04T09:10

экономика

россия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Число онлайн-заказов с курьерской доставкой в январе-октябре 2022 года выросло почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, также в 4 раза чаще стали заказывать курьерскую доставку офлайн при покупке товара в магазине, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости."Статистика эквайринговой сети банка показала, что общее количество онлайн-заказов с доставкой в январе-октябре 2022 года выросло почти в 13 раз относительно аналогичного периода прошлого года", - выяснили аналитики банка, проанализировав данные своей эквайринговой сети по всем покупкам в категории "курьерская доставка" по картам всех банков с января по октябрь 2022 года и за аналогичный период 2021 года.Суммы заказов при этом стали вдвое меньше: общий средний чек по подобным платежам за обозреваемый период текущего года составил 2 625 рублей, а годом ранее - 5 310 рублей. Пик по числу платежей пришелся на апрель - месяц активных весенних распродаж. А самый большой средний чек был в сентябре в 3 321 рубль "с его глобальными закупками к новому учебному году", отметили аналитики.Растет спрос и на офлайн заказы курьерской доставки при приобретении товара в магазине. Аналитики отметили, что спрос на такие курьерские услуги особенно высок при покупке электроники, бытовой техники, мебели, стройматериалов. "В офлайне общее число таких платежей за год также выросло - почти в 4 раза по сравнению с десятью месяцами 2021 года", - сказано в исследовании.При этом, в отличие от онлайн-заказов, cредний чек у офлайн заказов немного вырос относительно прошлого года: с 2 112 рублей в 2021 году до 2 694 рублей в 2022 году. Самое большое количество таких платежей за 10 месяцев этого года пришлось на октябрь. Лидером по среднему чеку также стал сентябрь со средней суммой покупки в 2 894 рубля.

https://ria.ru/20221121/dostavka-1832992385.html

https://ria.ru/20220909/delivery-1815588319.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия