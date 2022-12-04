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Очевидец рассказал об обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 04.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221204/donetsk-1836248579.html
Очевидец рассказал об обстреле Донецка украинскими войсками
Очевидец рассказал об обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 04.12.2022
Очевидец рассказал об обстреле Донецка украинскими войсками
Выпущенный украинскими войсками снаряд чуть не попал в машину с мирными жителями в Донецке, рассказал РИА Новости очевидец обстрела. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T17:50
2022-12-04T17:50
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Выпущенный украинскими войсками снаряд чуть не попал в машину с мирными жителями в Донецке, рассказал РИА Новости очевидец обстрела.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о нескольких обстрелах центра Донецка со стороны украинских войск в воскресенье.
донецк
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Дыра в стене и проломленное стекло машины: последствия обстрела Донецка
Дыра в стене и проломленное стекло машины: последствия обстрела Донецка
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
17:50 04.12.2022
 
Очевидец рассказал об обстреле Донецка украинскими войсками

Очевидец заявил, что украинский снаряд чуть не попал в машину с мирными жителями в Донецке

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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Выпущенный украинскими войсками снаряд чуть не попал в машину с мирными жителями в Донецке, рассказал РИА Новости очевидец обстрела.
"На моих глазах упал снаряд, я как раз заворачивал, мы с женой ехали к дому. Мы сворачиваем вправо, уезжаем быстро. Осколки полетели на нас, а один на крыше снаряд, неразорвавшийся лежит. И я сразу начал всех вызывать", - сказал собеседник агентства.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о нескольких обстрелах центра Донецка со стороны украинских войск в воскресенье.
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