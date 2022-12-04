Очевидец рассказал об обстреле Донецка украинскими войсками

"На моих глазах упал снаряд, я как раз заворачивал, мы с женой ехали к дому. Мы сворачиваем вправо, уезжаем быстро. Осколки полетели на нас, а один на крыше снаряд, неразорвавшийся лежит. И я сразу начал всех вызывать", - сказал собеседник агентства.