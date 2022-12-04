https://ria.ru/20221204/donetsk-1836248579.html
Очевидец рассказал об обстреле Донецка украинскими войсками
Очевидец рассказал об обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 04.12.2022
Очевидец рассказал об обстреле Донецка украинскими войсками
Выпущенный украинскими войсками снаряд чуть не попал в машину с мирными жителями в Донецке, рассказал РИА Новости очевидец обстрела. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T17:50
2022-12-04T17:50
2022-12-04T17:50
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Выпущенный украинскими войсками снаряд чуть не попал в машину с мирными жителями в Донецке, рассказал РИА Новости очевидец обстрела.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о нескольких обстрелах центра Донецка со стороны украинских войск в воскресенье.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Дыра в стене и проломленное стекло машины: последствия обстрела Донецка
Дыра в стене и проломленное стекло машины: последствия обстрела Донецка
2022-12-04T17:50
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Очевидец рассказал об обстреле Донецка украинскими войсками
Очевидец заявил, что украинский снаряд чуть не попал в машину с мирными жителями в Донецке