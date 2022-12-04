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Украинские войска обстреляли из "Града" центр Донецка

Украинские войска обстреляли из "Града" центр Донецка - РИА Новости, 04.12.2022

Украинские войска обстреляли из "Града" центр Донецка

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T16:23

2022-12-04T16:23

2022-12-04T17:09

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.05 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины