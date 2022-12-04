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Украинские войска обстреляли из "Града" центр Донецка
Украинские войска обстреляли из "Града" центр Донецка - РИА Новости, 04.12.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" центр Донецка
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T16:23
2022-12-04T16:23
2022-12-04T17:09
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.05 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
16:23 04.12.2022 (обновлено: 17:09 04.12.2022)
Украинские войска обстреляли из "Града" центр Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть ракет из "Града" по центру Донецка