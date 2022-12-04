https://ria.ru/20221204/donetsk-1836212734.html

В Донецке не менее четырех человек пострадали из-за обстрела со стороны ВСУ

В Донецке не менее четырех человек пострадали из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.12.2022

В Донецке не менее четырех человек пострадали из-за обстрела со стороны ВСУ

По меньшей мере четыре человека пострадали в Донецке при обстреле из РСЗО "Град" и артиллерии НАТО со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T13:15

2022-12-04T13:15

2022-12-04T13:15

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg

ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека пострадали в Донецке при обстреле из РСЗО "Град" и артиллерии НАТО со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики ранили четырех мирных жителей при обстреле из РСЗО "Град" и артиллерии НАТО калибром 155-мм в Куйбышевском и Киевском районах Донецка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины