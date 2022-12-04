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В Донецке не менее четырех человек пострадали из-за обстрела со стороны ВСУ
В Донецке не менее четырех человек пострадали из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.12.2022
В Донецке не менее четырех человек пострадали из-за обстрела со стороны ВСУ
По меньшей мере четыре человека пострадали в Донецке при обстреле из РСЗО "Град" и артиллерии НАТО со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T13:15
2022-12-04T13:15
2022-12-04T13:15
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека пострадали в Донецке при обстреле из РСЗО "Град" и артиллерии НАТО со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики ранили четырех мирных жителей при обстреле из РСЗО "Град" и артиллерии НАТО калибром 155-мм в Куйбышевском и Киевском районах Донецка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Донецке не менее четырех человек пострадали из-за обстрела со стороны ВСУ
Штаб ДНР: по меньшей мере четыре человека пострадали в Донецке при обстреле со стороны ВСУ