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Украинские войска обстреляли Донецк и три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 04.12.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк и три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 04.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое, Яковлевку и Макеевку в ДНР, выпустив в общей сложности 18 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T13:43
2022-12-04T13:43
происшествия
донецк
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое, Яковлевку и Макеевку в ДНР, выпустив в общей сложности 18 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12:40 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 13.03 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 13:06 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 12:45 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по населенному пункту Каштановое, в 12.48 - три снаряда тем же калибром по населенному пункту Яковлевка.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк
макеевка
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Происшествия, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
13:43 04.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и три населенных пункта в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Каштановое, Яковлевку и Макеевку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донбассе
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое, Яковлевку и Макеевку в ДНР, выпустив в общей сложности 18 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12:40 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 13.03 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 13:06 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Осколки украинских снарядов в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
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Ведомство добавило, что в 12:45 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по населенному пункту Каштановое, в 12.48 - три снаряда тем же калибром по населенному пункту Яковлевка.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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