Сенатор считает, что договориться с Украиной можно будет после смены власти
Сенатор Алтабаева: сейчас ни с кем из политического руководства Украины говорить не о чем
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий возле КПП "Васильевка" на границе Запорожской области
Российский военнослужащий возле КПП "Васильевка" на границе Запорожской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Обсуждение и переговоры о гарантиях безопасности России в архитектуре будущей европейской безопасности не могут вестись с нынешними властями в Киеве, такой разговор возможен только со здоровым политическим руководством, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России. Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия ранее назвал условия, при которых Украина готова обеспечить России гарантии безопасности, в том числе репарации и добровольная сдача ядерного оружия.
"Что касается Макрона, он прежде всего беспокоится о своем политическом будущем. В том смысле, что оно зависит от возможности восстановления здоровых отношений с Российской Федерацией. И понимание этого у политиков в Европе, которые, конечно, несамостоятельны и зависят от США и фактически являются их марионетками, - все равно это понимание рождается", - сказала РИА Новости Алтабаева.
Заявления Киева о гарантиях безопасности России не стоит воспринимать серьезно, добавила она.
"А что касается Украины – там не с кем разговаривать. Если говорить очень тактично – руководство там просто нездоровое. Это террористический режим, который никогда не пойдет на договоренности. Только после победы в специальной военной операции и смене политической власти на Украине можно говорить о каких-то договоренностях", - считает она.
По ее мнению, "сейчас ни с кем из политического руководства говорить не о чем". "Робкие попытки их подвигнуть к тому, что надо в чем-то уступать, – совершенно бесполезное дело со стороны любых стран, с которыми они находятся в дипломатическом контакте. Разговор будет только со здоровым политическим руководством, я думаю, что это будет в недалекой временной перспективе. Совершенно очевидно, что перелом будет, и, наверное, это случится в конце зимы – начале весны. И он подвигнет к тому, чтобы менялось политическое руководство в Киеве. Потому что это люди, которые совершенно уничтожили свою страну и положат на алтарь своих корыстных интересов любые силы и любую страну", - сказала Алтабаева.