https://ria.ru/20221204/dogovorennosti-1836223292.html

Сенатор считает, что договориться с Украиной можно будет после смены власти

Сенатор считает, что договориться с Украиной можно будет после смены власти - РИА Новости, 04.12.2022

Сенатор считает, что договориться с Украиной можно будет после смены власти

Обсуждение и переговоры о гарантиях безопасности России в архитектуре будущей европейской безопасности не могут вестись с нынешними властями в Киеве, такой... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T14:59

2022-12-04T14:59

2022-12-04T14:59

специальная военная операция на украине

екатерина алтабаева

эммануэль макрон

украина

россия

киев

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808825832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbf3fc1738213e9ebb68ba404d3a4b67.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Обсуждение и переговоры о гарантиях безопасности России в архитектуре будущей европейской безопасности не могут вестись с нынешними властями в Киеве, такой разговор возможен только со здоровым политическим руководством, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России. Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия ранее назвал условия, при которых Украина готова обеспечить России гарантии безопасности, в том числе репарации и добровольная сдача ядерного оружия."Что касается Макрона, он прежде всего беспокоится о своем политическом будущем. В том смысле, что оно зависит от возможности восстановления здоровых отношений с Российской Федерацией. И понимание этого у политиков в Европе, которые, конечно, несамостоятельны и зависят от США и фактически являются их марионетками, - все равно это понимание рождается", - сказала РИА Новости Алтабаева.Заявления Киева о гарантиях безопасности России не стоит воспринимать серьезно, добавила она.По ее мнению, "сейчас ни с кем из политического руководства говорить не о чем". "Робкие попытки их подвигнуть к тому, что надо в чем-то уступать, – совершенно бесполезное дело со стороны любых стран, с которыми они находятся в дипломатическом контакте. Разговор будет только со здоровым политическим руководством, я думаю, что это будет в недалекой временной перспективе. Совершенно очевидно, что перелом будет, и, наверное, это случится в конце зимы – начале весны. И он подвигнет к тому, чтобы менялось политическое руководство в Киеве. Потому что это люди, которые совершенно уничтожили свою страну и положат на алтарь своих корыстных интересов любые силы и любую страну", - сказала Алтабаева.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

екатерина алтабаева, эммануэль макрон, украина, россия, киев, верховная рада украины