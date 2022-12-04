ВСУ обстреляли Донецк, Гольмовский и Александровку
СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Гольмовский и Александровку, выпустив 13 снарядов
Осколки снарядов ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Александровку, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16:30 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Александровка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра..., 18:35 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра..., 20.28 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.