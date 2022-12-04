https://ria.ru/20221204/dnr-1836252066.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 04.12.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в общей сложности 24 снаряда калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T18:23

2022-12-04T18:23

2022-12-04T18:23

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в общей сложности 24 снаряда калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 17.25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.50 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 16.30 украинские войска выпустили семь снарядом калибром 152 миллиметра по населенному пункту Горловка, в 17.00 - пять снарядов тем же калибром по Петровскому району Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221204/artemovsk-1836221229.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато