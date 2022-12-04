https://ria.ru/20221204/diversanty-1836200766.html

Кадыров сообщил о задержании в Херсонской области группы диверсантов

Кадыров сообщил о задержании в Херсонской области группы диверсантов - РИА Новости, 04.12.2022

Кадыров сообщил о задержании в Херсонской области группы диверсантов

В Херсонской области задержали диверсантов, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T11:31

2022-12-04T11:31

2022-12-04T12:29

херсонская область

рамзан кадыров

безопасность

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Херсонской области задержали диверсантов, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.По его словам, командование российских спецподразделений уже получило от задержанных ценную информацию, которую можно использовать против украинских националистов.Кроме того, добавил глава Чечни, удалось изъять десятки единиц оружия, включая гранатометы и взрывчатку.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221204/lnr-1836194051.html

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , рамзан кадыров, безопасность