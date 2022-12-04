11:31 04.12.2022 (обновлено: 12:29 04.12.2022)
Кадыров сообщил о задержании в Херсонской области группы диверсантов
Кадыров сообщил о задержании в Херсонской области диверсантов, планировавших подрыв
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова
Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Херсонской области задержали диверсантов, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов идет полным ходом <...> Задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях", — написал он.
По его словам, командование российских спецподразделений уже получило от задержанных ценную информацию, которую можно использовать против украинских националистов.
Кроме того, добавил глава Чечни, удалось изъять десятки единиц оружия, включая гранатометы и взрывчатку.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.