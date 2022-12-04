Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге нашли пропавших школьников - РИА Новости, 04.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221204/deti-1836181984.html
В Екатеринбурге нашли пропавших школьников
В Екатеринбурге нашли пропавших школьников - РИА Новости, 04.12.2022
В Екатеринбурге нашли пропавших школьников
В Екатеринбурге нашли двоих школьников, пропавших в конце ноября, сообщили РИА Новости в городском отделении УМВД по связям со СМИ. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T09:45
2022-12-04T14:16
происшествия
екатеринбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек — РИА Новости. В Екатеринбурге нашли двоих школьников, пропавших в конце ноября, сообщили РИА Новости в городском отделении УМВД по связям со СМИ.Дети пропали с разницей в сутки: 11-летний мальчик утром 29 ноября ушел в школу из дома на улице Колхозников и не вернулся, следующим утром исчез десятилетний мальчик, вышедший за хлебом на Агрономической улице. Розыском обоих занимался личный состав екатеринбургской полиции."Несовершеннолетние были замечены прохожими в районе улицы Молотобойцев. Прибывший на место наряд полиции доставил детей в дежурную часть. По предварительной информации, противоправных действий в отношении них не совершено", — сказал собеседник агентства.На просьбу о более детальной информации в ведомстве ответили, что разбираются в произошедшем.
https://ria.ru/20221019/deti-1825074240.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
09:45 04.12.2022 (обновлено: 14:16 04.12.2022)
 
В Екатеринбурге нашли пропавших школьников

Полиция в Екатеринбурге нашла двух пропавших 29 и 30 ноября школьников

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек — РИА Новости. В Екатеринбурге нашли двоих школьников, пропавших в конце ноября, сообщили РИА Новости в городском отделении УМВД по связям со СМИ.
Дети пропали с разницей в сутки: 11-летний мальчик утром 29 ноября ушел в школу из дома на улице Колхозников и не вернулся, следующим утром исчез десятилетний мальчик, вышедший за хлебом на Агрономической улице. Розыском обоих занимался личный состав екатеринбургской полиции.
"Несовершеннолетние были замечены прохожими в районе улицы Молотобойцев. Прибывший на место наряд полиции доставил детей в дежурную часть. По предварительной информации, противоправных действий в отношении них не совершено", — сказал собеседник агентства.
На просьбу о более детальной информации в ведомстве ответили, что разбираются в произошедшем.
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 12:16
Бастрыкин рассказал о поиске пропавших детей
 
ПроисшествияЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала