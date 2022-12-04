https://ria.ru/20221204/deti-1836181984.html

В Екатеринбурге нашли пропавших школьников

В Екатеринбурге нашли пропавших школьников - РИА Новости, 04.12.2022

В Екатеринбурге нашли пропавших школьников

В Екатеринбурге нашли двоих школьников, пропавших в конце ноября, сообщили РИА Новости в городском отделении УМВД по связям со СМИ. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T09:45

2022-12-04T09:45

2022-12-04T14:16

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек — РИА Новости. В Екатеринбурге нашли двоих школьников, пропавших в конце ноября, сообщили РИА Новости в городском отделении УМВД по связям со СМИ.Дети пропали с разницей в сутки: 11-летний мальчик утром 29 ноября ушел в школу из дома на улице Колхозников и не вернулся, следующим утром исчез десятилетний мальчик, вышедший за хлебом на Агрономической улице. Розыском обоих занимался личный состав екатеринбургской полиции."Несовершеннолетние были замечены прохожими в районе улицы Молотобойцев. Прибывший на место наряд полиции доставил детей в дежурную часть. По предварительной информации, противоправных действий в отношении них не совершено", — сказал собеседник агентства.На просьбу о более детальной информации в ведомстве ответили, что разбираются в произошедшем.

https://ria.ru/20221019/deti-1825074240.html

екатеринбург

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург