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Троих детей, изъятых опекой из семьи военного на Урале, вернут к родителям - РИА Новости, 04.12.2022
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Троих детей, изъятых опекой из семьи военного на Урале, вернут к родителям
Троих детей, изъятых опекой из семьи военного на Урале, вернут к родителям - РИА Новости, 04.12.2022
Троих детей, изъятых опекой из семьи военного на Урале, вернут к родителям
Изъятые органами опеки из семьи военнослужащего из поселка Белоярского Свердловской области трое из пяти приемных детей вернутся к родителям, еще двое детей... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T09:30
2022-12-04T09:30
россия
происшествия
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Изъятые органами опеки из семьи военнослужащего из поселка Белоярского Свердловской области трое из пяти приемных детей вернутся к родителям, еще двое детей захотели остаться в интернате, сообщил РИА Новости адвокат семьи Никита Сорокин."Вернули троих детей, двое других захотели остаться в интернате", – сказал собеседник агентства.Конфликт с органами опеки у семьи Земляных из поселка Белоярского Свердловской области начался после того, как одна из удочеренных девочек сообщила туда о жестоком с ней обращении. По версии родителей, 15-летней дочери не давали пользоваться телефоном из-за того, что она не выполняла их просьбы. Пара воспитывает восьмерых детей, пятеро из которых - приемные. По словам адвоката, дети жили в приемной семье более двух лет, в августе в отношении них был вынесен приказ о прекращении опеки.В региональном СУСК сообщали, что идет проверка действий опеки по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (Халатность), ход доследственной проверки был поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.По словам приемной матери Виктории Земляной, 31 августа у них изъяли двоих детей в сопровождении полицейских, 23 сентября из школы "вытащили еще двоих мальчиков", а "одна девочка успела сбежать" от опеки. Приемная мать подала в суд на районное управление социальной политики. Когда детей начали изымать, глава семьи был на спецоперации, в первых числах сентября мужчина написал рапорт на понижение и вернулся домой.В пятницу, 2 декабря, Белоярский районный суд вынес решение по иску Виктории Земляной к управлению социальной политики Белоярского района и частично его удовлетворил - судья признал незаконными как проверку условий жизни несовершеннолетних подопечных, так и приказ о прекращении опеки над приемными детьми.Также свердловский суд указал школе, где учатся дети, на несоблюдение ее сотрудниками интересов и законных прав несовершеннолетних, уточнил Сорокин."В течении шести заседаний я с семьей Земляных доказывал, что приемные родители исполняли свои обязанности надлежащим образом... Это третья победа в России, когда суд удовлетворяет иск о признании незаконным прекращение договора опеки", - добавил юрист.
https://sn.ria.ru/20221109/opeka-1830127183.html
https://ria.ru/20221024/opeka-1826330545.html
https://realty.ria.ru/20220825/gosuslugi-1812014469.html
россия
свердловская область
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россия, происшествия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
09:30 04.12.2022
 
Троих детей, изъятых опекой из семьи военного на Урале, вернут к родителям

Троих детей, изъятых опекой из семьи военного в Свердловской области, вернут к родителям

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Изъятые органами опеки из семьи военнослужащего из поселка Белоярского Свердловской области трое из пяти приемных детей вернутся к родителям, еще двое детей захотели остаться в интернате, сообщил РИА Новости адвокат семьи Никита Сорокин.
"Вернули троих детей, двое других захотели остаться в интернате", – сказал собеседник агентства.
Пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийского конкурса На стороне ребенка - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 09:00
Неодинокие дети. Какие трансформации ждут российскую систему опеки
Конфликт с органами опеки у семьи Земляных из поселка Белоярского Свердловской области начался после того, как одна из удочеренных девочек сообщила туда о жестоком с ней обращении. По версии родителей, 15-летней дочери не давали пользоваться телефоном из-за того, что она не выполняла их просьбы. Пара воспитывает восьмерых детей, пятеро из которых - приемные. По словам адвоката, дети жили в приемной семье более двух лет, в августе в отношении них был вынесен приказ о прекращении опеки.
В региональном СУСК сообщали, что идет проверка действий опеки по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (Халатность), ход доследственной проверки был поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.
По словам приемной матери Виктории Земляной, 31 августа у них изъяли двоих детей в сопровождении полицейских, 23 сентября из школы "вытащили еще двоих мальчиков", а "одна девочка успела сбежать" от опеки. Приемная мать подала в суд на районное управление социальной политики. Когда детей начали изымать, глава семьи был на спецоперации, в первых числах сентября мужчина написал рапорт на понижение и вернулся домой.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 16:38
Львова-Белова признала, что в работе органов опеки бывают перегибы
В пятницу, 2 декабря, Белоярский районный суд вынес решение по иску Виктории Земляной к управлению социальной политики Белоярского района и частично его удовлетворил - судья признал незаконными как проверку условий жизни несовершеннолетних подопечных, так и приказ о прекращении опеки над приемными детьми.
Также свердловский суд указал школе, где учатся дети, на несоблюдение ее сотрудниками интересов и законных прав несовершеннолетних, уточнил Сорокин.
"В течении шести заседаний я с семьей Земляных доказывал, что приемные родители исполняли свои обязанности надлежащим образом... Это третья победа в России, когда суд удовлетворяет иск о признании незаконным прекращение договора опеки", - добавил юрист.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 10:49
В РФ предложили выдавать разрешения опеки на продажу жилья через госуслуги
 
РоссияПроисшествияСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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