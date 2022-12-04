https://ria.ru/20221204/delo-1836244673.html

СК возбудил дело после взрыва газа в пятиэтажке в Нижневартовске

СК возбудил дело после взрыва газа в пятиэтажке в Нижневартовске - РИА Новости, 04.12.2022

СК возбудил дело после взрыва газа в пятиэтажке в Нижневартовске

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух человек при хлопке газа в пятиэтажке в Нижневартовске, сообщает... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T17:31

2022-12-04T17:31

2022-12-04T18:28

происшествия

нижневартовск

следственный комитет россии (ск рф)

группа газ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух человек при хлопке газа в пятиэтажке в Нижневартовске, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.Уточняется, что в одной из квартир дома 6 по улице Мира в Нижневартовске произошел хлопок и последующее частичное обрушение второго и третьего этажей в третьем подъезде указанного дома. По предварительным данным СК, в результате происшествия два человека погибли, не менее четырех получили вред здоровью различной степени тяжести.В настоящее время разбор завалов продолжается, добавили в ведомстве.

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей на месте взрыва бытового газа в Нижневартовске Работа следователей на месте взрыва бытового газа в Нижневартовске 2022-12-04T17:31 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, нижневартовск, следственный комитет россии (ск рф), группа газ, россия