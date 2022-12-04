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СК возбудил дело после взрыва газа в пятиэтажке в Нижневартовске - РИА Новости, 04.12.2022
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СК возбудил дело после взрыва газа в пятиэтажке в Нижневартовске
СК возбудил дело после взрыва газа в пятиэтажке в Нижневартовске - РИА Новости, 04.12.2022
СК возбудил дело после взрыва газа в пятиэтажке в Нижневартовске
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух человек при хлопке газа в пятиэтажке в Нижневартовске, сообщает... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T17:31
2022-12-04T18:28
происшествия
нижневартовск
следственный комитет россии (ск рф)
группа газ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух человек при хлопке газа в пятиэтажке в Нижневартовске, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.Уточняется, что в одной из квартир дома 6 по улице Мира в Нижневартовске произошел хлопок и последующее частичное обрушение второго и третьего этажей в третьем подъезде указанного дома. По предварительным данным СК, в результате происшествия два человека погибли, не менее четырех получили вред здоровью различной степени тяжести.В настоящее время разбор завалов продолжается, добавили в ведомстве.
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нижневартовск
россия
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Работа следователей на месте взрыва бытового газа в Нижневартовске
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происшествия, нижневартовск, следственный комитет россии (ск рф), группа газ, россия
Происшествия, Нижневартовск, Следственный комитет России (СК РФ), Группа ГАЗ, Россия
17:31 04.12.2022 (обновлено: 18:28 04.12.2022)
 
СК возбудил дело после взрыва газа в пятиэтажке в Нижневартовске

СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности после взрыва газа в Нижневартовске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух человек при хлопке газа в пятиэтажке в Нижневартовске, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
"Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в одной из квартир дома 6 по улице Мира в Нижневартовске произошел хлопок и последующее частичное обрушение второго и третьего этажей в третьем подъезде указанного дома. По предварительным данным СК, в результате происшествия два человека погибли, не менее четырех получили вред здоровью различной степени тяжести.
В настоящее время разбор завалов продолжается, добавили в ведомстве.
На месте взрыва в многоэтажном доме в Нижневартовске
Вчера, 17:26
Власти Нижневартовска сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа
 
ПроисшествияНижневартовскСледственный комитет России (СК РФ)Группа ГАЗРоссия
 
 
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