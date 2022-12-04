https://ria.ru/20221204/davlenie-1836161216.html

Атмосферное давление в Москве побило суточный рекорд

Атмосферное давление в Москве побило суточный рекорд - РИА Новости, 04.12.2022

Атмосферное давление в Москве побило суточный рекорд

Суточный рекорд высокого атмосферного давления обновлен в субботу в столице, барометры показали 771,1 миллиметра ртутного столба, сообщил в своем... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T01:41

2022-12-04T01:41

2022-12-04T01:42

общество

михаил леус

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764938482_0:287:3063:2010_1920x0_80_0_0_355bd0046341ca27d6f7078efa38601b.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Суточный рекорд высокого атмосферного давления обновлен в субботу в столице, барометры показали 771,1 миллиметра ртутного столба, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."В вечерние часы в столице атмосферное давление вновь начало повышаться, и в 21 час местного времени на метеостанции ВДНХ барометры показали 771,1 миллиметра ртутного столба, что 0,2 выше прежнего рекорда этого дня, установленного в 1954 году", - написал Леус.Также синоптик напомнил, что новые рекорды высокого атмосферного давления в Москве возможны 4 и 5 декабря.

https://ria.ru/20221128/pogoda-1834662602.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, михаил леус, москва