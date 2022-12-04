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Атмосферное давление в Москве побило суточный рекорд - РИА Новости, 04.12.2022
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Атмосферное давление в Москве побило суточный рекорд
Атмосферное давление в Москве побило суточный рекорд - РИА Новости, 04.12.2022
Атмосферное давление в Москве побило суточный рекорд
Суточный рекорд высокого атмосферного давления обновлен в субботу в столице, барометры показали 771,1 миллиметра ртутного столба, сообщил в своем... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T01:41
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общество
михаил леус
москва
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Суточный рекорд высокого атмосферного давления обновлен в субботу в столице, барометры показали 771,1 миллиметра ртутного столба, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."В вечерние часы в столице атмосферное давление вновь начало повышаться, и в 21 час местного времени на метеостанции ВДНХ барометры показали 771,1 миллиметра ртутного столба, что 0,2 выше прежнего рекорда этого дня, установленного в 1954 году", - написал Леус.Также синоптик напомнил, что новые рекорды высокого атмосферного давления в Москве возможны 4 и 5 декабря.
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общество, михаил леус, москва
Общество, Михаил Леус, Москва
01:41 04.12.2022 (обновлено: 01:42 04.12.2022)
 
Атмосферное давление в Москве побило суточный рекорд

Специалист "Фобоса" Леус: атмосферное давление в субботу составило 771,1 миллиметра

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Суточный рекорд высокого атмосферного давления обновлен в субботу в столице, барометры показали 771,1 миллиметра ртутного столба, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В вечерние часы в столице атмосферное давление вновь начало повышаться, и в 21 час местного времени на метеостанции ВДНХ барометры показали 771,1 миллиметра ртутного столба, что 0,2 выше прежнего рекорда этого дня, установленного в 1954 году", - написал Леус.
Москва - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 08:19
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении
Также синоптик напомнил, что новые рекорды высокого атмосферного давления в Москве возможны 4 и 5 декабря.
 
ОбществоМихаил ЛеусМосква
 
 
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