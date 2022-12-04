https://ria.ru/20221204/dacha-1836158312.html

Юрист объяснила, как можно "забрать" участок у соседа

Юрист объяснила, как можно "забрать" участок у соседа - РИА Новости, 04.12.2022

Юрист объяснила, как можно "забрать" участок у соседа

Если участок рядом с вашей дачей пустует, есть вероятность, что вы можете оформить его себе в собственность, рассказывает агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T03:13

2022-12-04T03:13

2022-12-04T11:53

общество

жилье

елена кудерко

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Если участок рядом с вашей дачей пустует, есть вероятность, что вы можете оформить его себе в собственность, рассказывает агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.В первую очередь нужно выяснить, действительно ли земля бесхозна, отмечает эксперт. Это можно сделать, проверив его по публичной кадастровой карте. Далее, в случае наличия участка в базе, необходимо запросить выписку из единого государственного реестра недвижимости.Если выяснится, что собственник бросил участок или умер, то можно обратиться в районную администрацию по месту его нахождения с заявлением о предоставлении участка в собственность, объяснила Кудерко.

https://ria.ru/20221127/shtraf-1834513093.html

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общество, жилье, елена кудерко