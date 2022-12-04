Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснила, как можно "забрать" участок у соседа - РИА Новости, 04.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221204/dacha-1836158312.html
Юрист объяснила, как можно "забрать" участок у соседа
Юрист объяснила, как можно "забрать" участок у соседа - РИА Новости, 04.12.2022
Юрист объяснила, как можно "забрать" участок у соседа
Если участок рядом с вашей дачей пустует, есть вероятность, что вы можете оформить его себе в собственность, рассказывает агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T03:13
2022-12-04T11:53
общество
жилье
елена кудерко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774957703_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e030021bf333083fa4282d870ecc50c0.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Если участок рядом с вашей дачей пустует, есть вероятность, что вы можете оформить его себе в собственность, рассказывает агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.В первую очередь нужно выяснить, действительно ли земля бесхозна, отмечает эксперт. Это можно сделать, проверив его по публичной кадастровой карте. Далее, в случае наличия участка в базе, необходимо запросить выписку из единого государственного реестра недвижимости.Если выяснится, что собственник бросил участок или умер, то можно обратиться в районную администрацию по месту его нахождения с заявлением о предоставлении участка в собственность, объяснила Кудерко.
https://ria.ru/20221127/shtraf-1834513093.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774957703_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_7ef7b28b9b48b63d487741b33553869c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жилье, елена кудерко
Общество, Жилье, Елена Кудерко
03:13 04.12.2022 (обновлено: 11:53 04.12.2022)
 
Юрист объяснила, как можно "забрать" участок у соседа

Юрист Кудерко: пустой участок рядом с дачей можно оформить себе в собственность

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДачный поселок
Дачный поселок - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Дачный поселок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Если участок рядом с вашей дачей пустует, есть вероятность, что вы можете оформить его себе в собственность, рассказывает агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.
В первую очередь нужно выяснить, действительно ли земля бесхозна, отмечает эксперт. Это можно сделать, проверив его по публичной кадастровой карте. Далее, в случае наличия участка в базе, необходимо запросить выписку из единого государственного реестра недвижимости.
Дачный поселок - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 01:15
Дачникам напомнили о штрафах за неубранный в некоторых местах снег
Если выяснится, что собственник бросил участок или умер, то можно обратиться в районную администрацию по месту его нахождения с заявлением о предоставлении участка в собственность, объяснила Кудерко.
 
ОбществоЖильеЕлена Кудерко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала