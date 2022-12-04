Пушков ответил на заявление Макрона словами из песни
Пушков назвал заявление Макрона о гарантиях безопасности для России простыми словами
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Заявления президента Франции о гарантиях безопасности для России представляют собой просто слова, поскольку даже не согласованы с остальными членами НАТО, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
По его словам, никаких практических последствий они иметь не будут.
"Как пела в свое время певица Далида, paroles, paroles, paroles, paroles et encore des paroles...Слова, слова, слова", — сказал он.
Как отметил политик, Париж, принимая решения, руководствуется мнением Вашингтона, который занял позицию против предоставления России гарантий.
"Что мешало Макрону настаивать на таких гарантиях безопасности последние несколько лет, и особенно осенью прошлого года, когда Москва прямо поставила этот вопрос перед НАТО? Но - нет, тогда никто его "свежих мыслей" не услышал", — подметил сенатор.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы был отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. По всем этим вопросам Запад ответил отказом.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.